EMGETIS EMITE NOTA DE ESCLARECIMENTO SOBRE ACUSAÇÕES

22/11/18 - 13:42:11

Nota de esclarecimento

A Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação (Emgetis), diante das acusações infundadas publicadas no portal FaxAju, no dia 20/11/18, em matéria intitulada “Servidor da Emgetis diz que gestor cometeu ato “inapropriado”, esclarece que:

1- O processo de adesão e concessão do Plano de Desligamento Incentivado (PDI) da empresa, ocorrido no período de 2015 a 2016, foi divulgado amplamente nas mídias e acompanhado pela representante dos empregados do Conselho Administrativa da Emgetis (Conad), Kleyssie Guimarães Pinheiro;

2- Todos os requerimentos de PDI entregues pelos funcionários da Emgetis, dentro ou fora do prazo, foram avaliados e aprovados pelo Conad/Emgetis e, posteriormente, encaminhados para apreciação do Conselho de Reestruturação e Ajuste Fiscal de Sergipe (Crafi);

3- A consulta à Procuradoria Geral do Estado (PGE) foi realizada a pedido do Crafi, o qual possui autonomia total acerca das suas deliberações;

4- Por fim, a diretoria da Emgetis repudia as insinuações na denúncia, quando utiliza os termos “favorecimento” e “agradar”, com o intuito de denegrir a imagem do diretor-presidente Ezio Faro, desconsiderando que o mesmo, como membro do Conad, foi favorável a todos os requerimentos de PDI apresentados pelos empregados da empresa.

Ascom EMGETIS