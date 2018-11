Emília Corrêa, Daniele Garcia e Milton Andrade se reúnem; assunto é política

22/11/18 - 06:45:26

A vereadora Emília Corrêa (Patriota) parece estar mesmo disposta a disputar a prefeitura de Aracaju nas eleições de 2020 e isso já é de conhecimento de todos.

Na semana passada circulou uma informação de que já estaria sendo articulado a sua candidatura como vice em uma chapa, mas não é isso que a candidata a deputada federal e que obteve quase 53 mil votos, sendo 34.805 votos em Aracaju, quer ou pretende.

Emília tem mantido vários encontros com ex-candidatos, a exemplo de Milton Andrade e mais recentemente, com a delegada Daniele Garcia, que embora não fala em ser candidata, seu nome está sendo lembrado em rodas de conversas políticas, tanto que nessa quarta-feira (21) o encontro foi com a vereadora e Milton Andrade.

Esse encontro foi registrado pela assessoria da vereadora, informando que “a defensora pública e vereadora Emília Corrêa (Patriota), esteve reunida com a delegada de polícia Daniele Garcia e o ex-candidato ao Governo do Estado Milton Andrade falando sobre política, em especial a eleição em 2018”.

Isso indica que a delegada Daniele Garcia poderá integrar a chapa com Emília Corrêa nas próximas eleições e já há quem diga que as duas poderão, embora elas não confirmem, ser candidatas a prefeita e vice. A ordem dos nomes na chapa só será conhecida no dia em que a dupla confirmar a candidatura.

Munir Darrage