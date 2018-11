Esquenta do Fest Verão Sergipe 2019 acontece dia 7 de dezembro

22/11/18 - 08:33:19

Para entrar no clima de uma das festas mais esperadas do verão brasileiro, a Augustus Produções vai promover o Esquenta do Fest Verão Sergipe 2019, no dia 7 de dezembro, véspera de feriado. A festa vai rolar na Arena de Eventos, a partir das 21h – abertura dos portões. E como não podia deixar de ser, a programação vem cheia de atrações quentes. Subirão ao palco, a dupla Matheus e Kauan, o grupo Harmonia do Samba, o cantor Luazinho, a cantora Samyra Show e o DJ Alok. A mistura de ritmos promete agradar as diferentes tribos, que podem curtir a balada na Arena, Área Vip ou no Lounge.

Os ingressos já estão à venda na Central do Ticket, localizado no primeiro piso do RioMar Shopping. Mais informações pelo telefone (79) 3219-2069. É marcar presença e curtir muito!

Serviço

Evento: Esquenta do Fest Verão Sergipe

Atrações: Matheus e Kauan, Harmonia do Samba, Luazinho, Samyra Show e DJ Alok.

Data: 07 de dezembro de 2018

Hora: A partir das 21 horas

Onde: Arena de Eventos

Vendas: Central do Ticket (RioMar Shopping)

Realização: Augustus Produções

