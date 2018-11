Governo do Estado leva água de qualidade para os sertanejos

Nessa quarta-feira, 21, o secretário de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, Olivier Chagas, representando o governador Belivaldo Chagas, realizou visita técnica a sete sistemas de dessalinização de água no Alto Sertão sergipano. Na oportunidade, o gestor colocou os dessalinizadores à disposição da população e entregou os certificados de capacitação para as pessoas que irão manusear os equipamentos.

“Nessa época de seca, nessa dificuldade, nós do Governo do Estado, sensibilizados com isso, fizemos um estudo e estamos localizando as comunidades com mais dificuldades e oferecendo água de qualidade a elas. Essa é obra voltada para as pessoas que precisam, uma obra voltada para a vida”, afirmou Olivier.

A comitiva deu início às atividades no município de Nossa Senhora da Glória, onde as comunidades Fortaleza e Periquito foram beneficiadas, localidades que possuem 60 e 40 famílias, respectivamente. Na sequência, o povoado Lagoa do Roçado, em Monte Alegre, também com 40 famílias, recebeu a visita do secretário.

No final da manhã, o dessalinizador que dará mais qualidade de vida as 70 famílias do povoado Areias, em Poço Redondo, foi colocado à disposição da população. Por fim, no período da tarde, todos foram ao município de Porto da Folha, onde Pedro Leão (60 famílias), Umburaninha (25 famílias) e Craibeiro (60 famílias) acionaram os seus sistemas.

“É muita alegria receber dois empreendimentos como esses em nossa cidade, através da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, em parceria com o Governo Federal, e que vem trazer vida para a nossa população, afinal, água é vida. Essas ações só reforçam aquilo pelo que temos trabalhado: levar água de qualidade para toda a população”, ponderou Francisco Nascimento, mais conhecido por Chico do Correio, prefeito de Nossa Senhora da Glória.

O ex-prefeito de Poço Redondo, Roberto Araújo, aproveitou o momento para manifestar seu reconhecimento à gestão estadual. “Primeiro, queremos parabenizar o Governo do Estado, através da Secretaria de Meio Ambiente, na pessoa de Olivier, por realizarem o sonho dessa comunidade. Esse povo não tinha nada, hoje tem água, praticamente água mineral. Esse é o caminho de resolver o problema de nossa região”.

A água que é produzida nos dessalinizadores é retirada do lençol freático. Depois de passar pelo processo de osmose invertida, ela se torna potável, ou seja, própria para o consumo humano. Em alguns casos, a água chega a ter a mesma qualidade da mineral, comercializada pelas grandes indústrias.

“A gente fundou esse assentamento aqui em 2005. A gente bebia água de uma fonte aqui embaixo junto com cachorro, com cavalo, tudo junto. Aí veio aquelas cisternas da Codevasf no tempo de Dilma e serviu muito. Agora, chegou esse programa, que para mim, é o melhor de todinhos. Agora temos água permanente e de qualidade”, comemorou Ademilton Santos, morador da comunidade Umburaninha.

Durante sua passagem pelo Sertão, o secretário Olivier foi acompanhado por diversas autoridades e lideranças locais, dentre elas, Marinez Lino, conhecida como Nena de Luciano, prefeita de Monte Alegre; Luciano Lino, secretário Geral de Monte Alegre; Manoel Freitas, popular Manoel de Rosinha, ex-prefeito de Porto da Folha; e Pedro Júnior, secretário Municipal de Agricultura de Porto da Folha.

Água Doce

O Programa Água Doce é uma iniciativa do Governo Federal, que conta com a parceria do governo de Sergipe, para a implantação, recuperação e fornecimento de água de qualidade para um quarto da população rural do semiárido a partir da dessalinização das águas salobras e salinas.

O programa tem como meta estabelecer uma política pública permanente de acesso à água de qualidade para o consumo humano por meio do aproveitamento sustentável de águas subterrâneas, incorporando cuidados ambientais e sociais na gestão de sistemas de dessalinização.

Em Sergipe, o programa está em fase de implantação. Ao todo, serão 33 comunidades beneficiadas com o sistema de dessalinização, sendo 29 na primeira etapa e quatro na segunda. Até o momento, quase cinco mil pessoas já recebem água potável em suas comunidades. Os municípios contemplados pelo programa são: Canindé de São Francisco, Carira, Monte Alegre, Nossa Senhora da Glória, Poço Redondo, Poço Verde, Porto da Folha, Simão Dias e Tobias Barreto.

Em mais de uma década de existência, o Água Doce já obteve diversos reconhecimentos. Tendo recebido prêmio da Associação Internacional de Dessalinização, como um projeto que visa o reaproveitamento de águas salobra e salina de modo sustentável. Além disso, no segundo semestre do ano passado, foi condecorado com uma menção honrosa do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, como uma ação que combate à pobreza de modo sustentável.

