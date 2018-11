ISAC: EU NÃO POSSO SAIR ACUSANDO COMO QUER CABO AMINTAS

22/11/18 - 05:15:52

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que apura o impasse entre os hospitais filantrópicos e a Prefeitura Municipal de Aracaju segue provocando a discordância entre os seus integrantes.

Na semana passada, o relator da CPI, o vereador Isac Silveira, entregou aos demais membros da comissão o relatório para a análise e possíveis alterações. Diante disso, o vereador Cabo Amintas após ter acesso aos dados afirmou na manhã desta quarta-feira, 21, que o relatório estava vago e pobre de informações.

Ao saber das declarações, o vereador Isac frisou que é de perfil do Cabo o embate com sangue, com a polêmica.

“Não posso sair culpando ou acusando como deseja o vereador Cabo Amintas *sem ter subsídios suficientes, sem análise contábil*. Portanto, o relatório incorre nestas dificuldades, é um fato”, ressaltou Isac.

Durante entrevista concedida aos órgãos de imprensa na Câmara de Vereadores, Isac destacou que Cabo Amintas sabe dessa falta de estrutura, agora, não pode utilizar essa situação para ter discurso político.

“Eu não posso ser leviano em apontar desvios de conduta sem possuir essa análise. *Mostramos no relatório que há desvio de finalidade, recursos que vem para o setor de oncologia que é utilizado em outra área*.

Questionado sobre como se ocorre esse desvio de finalidade, Isac explicou que durante depoimento do ex-diretor Gilberto Santos, ele revelou que a verba de oncologia era utilizada em outros detores, para evitar a paralização do hospital.

“Por isso, a máquina permanecia constantemente parada e os leitos reduzidos*. Em juízo ele explicará isso, que foi incluso em nosso relatório.

A data exata de divulgação do relatório final para a sociedade e imprensa, contendo possíveis alterações dos demais membros da CPI não foi definida, mas deve acontecer até o final desse mês.

Foto: Dienes Celestino

Por Elder Santos – Folha de Sergipe