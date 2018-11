LBV celebra novembro Azul e reforça importância de exames preventivos

22/11/18 - 11:00:27

A iniciativa busca disseminar a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata e da prevenção do diabetes.

A Legião da Boa Vontade (LBV) se preocupa com o bem-estar de seus atendidos. Por isso, realiza, durante todo o ano, diversas ações de conscientização e prevenção de doenças. Neste mês, a Instituição intensifica esse trabalho e demonstra, mais uma vez, seu apoio à campanha Novembro Azul. A iniciativa busca disseminar a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata e da prevenção do diabetes.

Na próxima quinta-feira, 29, as 14: hs, a entidade reunirá idosos, pais e responsáveis de crianças e adolescentes atendidos, a fim de conscientizá-los sobre a importância de realizar consultas médicas frequentes, reduzindo assim, as chances de manifestação da doença. Haverá palestras, aferição de pressão arterial e glicemia, além da participação de profissionais da saúde que distribuirão informativos sobre o câncer de próstata.

“É uma das preocupações da Legião da Boa Vontade, promover ações de mobilização e prevenção da doença, instruindo idosos e famílias atendidas para que haja melhoria da qualidade de vida e adesão à campanha Novembro Azul. A ação é muito importante para fortalecer os cuidados com a saúde e incentivar a busca do auxílio necessário”, ressalta a Gestora Social, Nayara Leão.

Em Aracaju/SE, o Centro Comunitário de Assistência Social da Legião da Boa Vontade está localizado na Avenida Reis Lima, 181 – Industrial. Para outras informações, ligue: (791) 3241-4614.

Da assessoria