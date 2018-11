Matadouro: Gilmar propôs criação de comissão suprapartidária

22/11/18 - 13:15:27

Para externar sua preocupação com a situação dos matadouros das cidades sergipanas, o deputado estadual Gilmar Carvalho (PSC) usou a tribuna da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) dessa quinta-feira, dia 22, para propor a formação de uma comissão suprapartidária, com a finalidade de acompanhar todas as ações do Ministério Público (MP/SE) que está buscando o Termo de Ajuste de Conduta (TAC) e soluções.

Na ocasião, Gilmar Carvalho citou o matadouro do município de Itabaiana e afirmou que não se pode conviver com essa situação, principalmente, a população local que devido ao problema poderá pagar mais caro no quilo da carne comercializada na cidade.

“Vai ficar assim? O que foi investido no matadouro não se leva em conta? A situação dos marchantes e outros trabalhadores não se levam em conta? Se deixar da forma que está, vamos ter uma elevação da carne vendida em Itabaiana porque os marchantes têm que se virar. Os trabalhadores estão tendo que pagar até mais caro fora da cidade para abater o gado. Então, a intenção é não tratar apenas de Itabaiana mais de todos os matadouros que o MP está buscando o TAC e soluções”, indagou o deputado, acrescentando que não se podem cruzar os braços e, juntos, buscar posição mais flexível em ralação ao funcionamento aos matadouros.

Por Kelly Monique Oliveira

Foto: Jadilson Simões