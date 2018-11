MUNICÍPIOS SERGIPANOS SERÃO CONTEMPLADOS COM EMENDAS DE MARIA

22/11/18 - 05:37:29

A senadora Maria do Carmo Alves (DEM) propôs, através de emenda à Lei Orçamentária da União, para o exercício financeiro de 2019, emendas individuais que atendema diversos municípios sergipanos, dentre ele os 20 consorciados no Programa de Resíduos Sólidos na Região do Agreste Central. “Cada parlamentar tem direito a indicar, individualmente, até pouco mais de R$ 15,4 milhões em emendas. No entanto, metade desse valor, obrigatoriamente, deve ser usado para contemplar ações na área da saúde”, explicou a senadora.

Ela falou que muitas das suas sugestões foram oriundas de demandas dos próprios gestores que a procuraram para pedir recursos visando a implementação de medidas que resultassem em melhoria para as suas localidades. Outras indicações são frutos da percepção e andanças da senadora pelo Estado, considerando necessidades pontuais de municípios ou entidades, como é o caso da unidadeda Polícia Rodoviária Federal, em Itabaiana, para a qual Maria propôs verba visando a sua reforma.

Na lista de emendas da senadora estão, ainda, a indicação de verbas para a compra de instrumentos musicais pela Banda Municipal de Cedro de São João; aquisição de unidade móvel para ações cívico sociais da Capitania dos Portos de Sergipe; além de recursos pra a Associação de Jovens Agricultores Indígenas Xoko-Ajai-Xoko, em Porto da Folha, com o intuito de promover ações sustentáveis ambiental e cultural e de tecnologias sociais; construção de ginásio poliesportivo para o 28º Batalhão de Caçadores, cuja estrutura será usada tanto pelos militares, quanto para crianças das comunidades carentes do entorno do 28BC.

Dentre as várias outras emendas indicadas por Maria, estão, também, uma paraa Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) com o propósito de atender a projetos de interesse de Sergipe; e outra para a reestrutura e manutenção da Fazenda Esperança, que atende a jovens em situação de drogadição. “A Fazenda Esperança tem um trabalho social muito importante. Nós apresentamos uma emenda para a compra de equipamentos para as oficinas de produção, atividades de prevenção e de reinserção social, bem como a compra de móveis, veículos e eletrodomésticos. Na prática, tudo o que possa garantir melhorias para o programa de acolhimento a usuários de drogas”, explicou a senadora.

