No terceiro dia em Brasília, Bolsonaro tem reuniões no CCBB

Em nota, o Instituto Ayrton Senna confirmou apenas o encontro para uma “uma reunião técnica” entre Mozart Ramos e Bolsonaro. O comunicado negou um eventual convite. O educador é defensor do ensino integral e tem um histórico na área de educação.

Logo cedo, Bolsonaro tomará café no Comando da Marinha. A expectativa é que estejam presentes os atuais comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. O encontro ocorre um dia depois da escolha dos novos comandos das três Forças Armadas.

Ontem foram anunciados os nomes, para a Marinha, do almirante de esquadra Ilques Barbosa Júnior, para o Exército, do general Edson Leal Pujol, e, para a Aeronáutica, do tenente- brigadeiro-do-ar Antonio Carlos Moretti Bermudez.

Bolsonaro deverá participar de reuniões no gabinete de transição, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB).

À noite, ele e a mulher, Michelle Bolsonaro, são convidados para o casamento do ministro extraordinário da Transição, Onyx Lorenzoni. O ministro se casa com a noiva, Denise, em uma cerimônia restrita a amigos e familiares, em um clube de Brasília.