PESQUISA CONSTATA A REDUÇÃO DE PREÇOS NO GÁS DE COZINHA

22/11/18 - 09:45:57

Para auxiliar os consumidores durante a pesquisa de preços para compra de gás de cozinha, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), disponibiliza nova pesquisa comparativa aos consumidores. A ação executada pelo Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju) também contribui para o monitoramento do mercado. O levantamento foi realizado no dia 16 de novembro e contemplou coleta de dados em 21 estabelecimentos comerciais de Aracaju.

De acordo com o coordenador do Procon Aracaju, Igor Lopes, após a análise minuciosa dos dados constatou-se uma variação entre os estabelecimentos pesquisados, onde o menor valor encontrado foi R$ 70,00 e o maior valor R$ 82,00. “Através desta pesquisa, podemos constatar que o produto sofreu uma redução nos preços do gás de cozinha, com relação a junho e setembro do corrente ano”, avaliou.

No relatório elaborado pelo órgão, é possível constatar que entre os menores preços praticados, ao longo deste ano, estão os constatados nos meses de junho e setembro, quando, respectivamente, foram registrados os valores de R$ 79,00 e R$75,00. Já o maior preço registrado foi de R$ 85,00, em ambos os meses.

O coordenador alerta que as variações e os preços constatados referem-se ao dia em que foi realizado o levantamento. “Diante disso, é preciso considerar que os valores estão sujeitos a alteração, conforme a data da compra, inclusive, por ocasião de descontos especiais, ofertas e promoções, bem como pelo fato de que postos de vendas de uma mesma rede podem praticar preços diferenciados”, finalizou Igor Lopes.

Confira a tabela comparativa completa.

Fonte: PMA