Polícia Civil prende em São Domingos homem com carro roubado na Bahia

22/11/18 - 09:21:01

A ação contou com auxílio da Polícia Rodoviária Federal

Na manhã de quarta-feira, 21, policiais civis receberam a informação de que um veículo, Hyundai ix35, circulava pelas ruas do município de São Domingos com placa clonada. Equipes de São Domingos, Campo do Brito e Macambira iniciaram as diligências e conseguiram localizar o carro que havia sido roubado na cidade baiana de Lauro de Freitas.

Segundo informações da delegada Lauana Guedes, os policiais foram até a casa do atual dono do carro e fizeram a abordagem, que contou com auxílio da Polícia Rodoviária Federal (PRF). “Djalmir alegou que não sabia da origem ilícita do bem. Durante a revista veicular feita com o auxílio da PRF, observamos que o CRLV era falso e se tratava de um carro roubado e posterior clonagem. Ao ser indagado sobre a procedência do veículo, o motorista alegou que o havia comprado de um tio da esposa, em São Domingos há cerca de quarenta e cinco dias”, explicou a delegada.

Djalmir Alves Andrade foi conduzido à delegacia junto com o veículo e responsabilizado no Art. 180 do Código Penal Brasileiro que diz: “Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte”.

Fonte e foto SSP