Prefeitura de Riachuelo realiza mais uma edição do Mesa Feliz para famílias carentes

22/11/18 - 10:40:16

Alimento garantido na mesa. É com esse objetivo que, a Prefeitura de Riachuelo através da Secretaria Municipal de Assistência Social e do Trabalho vem trabalhando, a cada mês, para poder oferecer o kit de alimento às famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social. A ação faz parte do Programa Mesa Feliz e conta com o apoio do Cras.

Por meio do programa, os beneficiários ganham um kit de alimentação com valores nutricionais. De acordo com a secretária municipal de Assistência Social, Cecília Dias é de suma importância promover uma ação que garante alimentação de qualidade para centenas de famílias do município. –

Este mês, em alusão à Campanha Nacional do combate ao câncer de próstata, a Secretaria Municipal de de Saúde, por meio do NASF ofereceu uma palestra de conscientização para os homens, a respeito do cuidado com a saúde.

Além disso, foi sorteado uma cesta natalina para os beneficiários cadastrados no programa.

TDANTAS comunicação