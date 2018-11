Premiação do Concurso Literária festejará a Emancipação Política de Monte Alegre

22/11/18 - 05:06:45

Em 25 de novembro de 1953 o município de Monte Alegre de Sergipe é elevado à categoria de cidade. A população monte-alegrense festejará os 65 anos de Emancipação Política, deste jovem município, no próximo domingo com a cerimônia de premiação dos ganhadores do II Concurso Literário.

Em janeiro de 2015, uma comissão composta por Carlos Alexandre Nascimento Aragão, Izaque Vieira dos Santos, Márcia Fernanda Oliveira Borges Silva e Marcos Antônio Pereira de Lima tiveram a ideia de criar o I Encontro de Escritores Monte-Alegrenses & Convidados, em 2017, ocorreu a 2ª edição. Convidaram os escritores deste município e de municípios vizinhos para uma reunião na qual apresentaram o regulamento e fizeram os ajustes necessários. Escolheram a data do aniversário da cidade por ser simbólica a todos e assim a ocasião não passaria despercebida.

Diante da aceitação, a Comissão Organizadora decidiu realizar o Encontro de Escritores em anos ímpares e nos pares o Concurso Literário do município. Sendo assim, em 2016 foi realizado o I Concurso Literário com a premiação sendo realizada no dia 25 de novembro de 2016.

Durante este ano, 2018, os organizadores divulgaram e recepcionaram os textos para o II Concurso Literário e no próximo domingo, 25/11/18, às 09h na Câmara Municipal serão divulgados os três ganhadores nas categorias: Conto, Crônica e Poema. Esta edição trouxe como novidade a inserção do gênero Conto. Todos os 79 inscritos receberão certificado de participação e os ganhadores serão premiados da seguinte maneira: 1º Lugar: R$200,00, 2º Lugar: R$100,00 e 3º Lugar: R$50,00.

O sertão sergipano vem ecoando uma voz forte no campo da produção literária, destaque para este município, seja com os veteranos escritores ou com aqueles que estão no anonimato, mas que hoje vislumbram novos horizontes, publicando os seus textos ou até mesmo as suas obras.

Monte Alegre de Sergipe tem uma cultura ímpar que precisa ser preservada por todos, de modo especial, pelo poder público municipal. A Comissão Organizadora agradece a todos os escritores pela confiança e apoio ao projeto. Ao mesmo tempo convida-os, junto à população, a prestigiarem o evento. Vida longa ao Concurso Literário!

Carlos Alexandre N. Aragão

Membro da Comissão Organizadora