Tratamento psiquiátrico multidisciplinar é tema do Almoço Somese

22/11/18 - 15:49:11

A Sociedade Médica de Sergipe (Somese) recebeu nesta quinta-feira, 22, às 12h, o psiquiatra, Dr. Antônio Juviniano Santana de Aragão, durante a realização de mais uma edição do Almoço Somese, que abordou sobre um novo conceito de tratamento voltado para a multidisciplinaridade, estabilização, ressocialização e humanização de pacientes psiquiátricos.

O Dr. Antônio Juviniano falou um pouco sobre a história da psiquiatria no Brasil, quando foram criadas as Instituições psiquiátricas, como os pacientes eram considerados loucos e insanos e mostrou como é o tratamento hoje depois da reforma psiquiátrica, com novas medidas da medicina e psiquiatria e dos tratamentos multiprofissionais.

De acordo com o psiquiatra, existe um número cada vez maior de pessoas com transtornos mentais por conta desse mundo moderno com acesso a informação muito rápida, cheio de cobranças e com muitas pessoas fazendo o uso de substâncias químicas. “Precisamos oferecer um tratamento não somente com medicação, mas voltado para o trabalho multiprofissional que se utilize da psicologia, enfermagem, serviço social, da artetarapia, da atividade física para que o paciente consiga se ressocializar e voltar a ter uma vida normal”, destacou o Dr. Antônio Santana.

O presidente da Somese, Dr. José Aderval Aragão, sempre busca trazer temas para o Almoço que possam gerar debates entre a classe médica e a sociedade. “O tema de hoje foi um importante momento de esclarecimento porque acompanhamos muitas pessoas que sofrem transtornos mentais e não sabemos de que maneira são realizados os tratamentos de reinserção dessas pessoas na sociedade”, ressaltou Dr. Aderval.

Matéria e Foto: Ascom Somese