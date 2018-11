Vereador recebe convite para ir para o PT e diz que seria uma honra

22/11/18 - 16:10:15

por Guilherme Fraga

O vereador Palhaço Soneca (PPS) recebeu com entusiasmo o convite do senador eleito Rogério Carvalho para ingressar no Partido dos Trabalhadores (PT). Rogério elogiou o trabalho do parlamentar na Câmara Municipal de Aracaju e disse que Soneca tem perfil de defensor dos mais necessitados e da classe trabalhadora.

Nas últimas eleições, Palhaço Soneca subiu no mesmo palanque de Rogério Carvalho, participou de carreatas, pediu voto de porta em porta para o petista. “Foi o vereador da capital que mais trabalhou para minha vitória no Senado Federal. Soneca tem carisma, é um menino do bem”, acrescentou o senador eleito.

O vereador agradeceu as palavras de Rogério Carvalho e afirmou que seria uma honra entrar para um partido que tem um histórico de lutas em favor da população mais pobre.

“Fiquei lisonjeado com o chamado para ingressar no PT. Ainda mais como todos sabem, sofri no início do mandato uma grande perseguição do meu atual partido, o PPS, por questões de divergências políticas. O clima nunca foi bom por lá”, declarou Soneca.

Por sua vez, a vitória do delegado Alessandro Vieira (Rede) para o senado, pode deixar o PPS mais democrático daqui para frente, uma vez que se fala nos bastidores da ida dele para o partido. “Ao mesmo tempo que surge uma esperança no PPS, aparece um convite para mudar de sigla. Confesso que fiquei balançado, vou pensar com carinho e em breve darei a resposta”.

Foto assessoria