André desmente Valdevan Noventa sobre conversa para assumir PSC

23/11/18 - 08:32:15

O deputado federal eleito Valdevan Noventa (PSC/SE) pode enfrentar problemas para assumir a direção do diretório estadual em Sergipe, já que demonstrou interesse em presidir o partido. Segundo André, “nunca tratou desse assunto comigo”.

Desde o inicio da semana que circula a informação de que Valdevan Noventa estaria em conversa com a direção do partido em Brasília e nesta quinta-feira (22) o próprio deputado disse em entrevista, que esteve em Brasília onde teria conversado com Pastor Everaldo, presidente do PSC e com o deputado federal André Moura, presidente do diretório estadual em Sergipe.

Na manhã desta sexta-feira (23) André desfez a informação, afirmando que em nenhum momento conversou com Valdevan sobre o PSC em Sergipe. “Valdevan é um amigo e tem toda a legitimidade, mas em nenhum momento conversei com ele sobre o assunto. Há cerca de quinze dias encontrei ele que inclusive estava com a deputada Janier Mota e volto a repetir, não tratamos sobre o PSC”, garantiu André.

Ainda sobre o PSC, André Moura afirmou que não há problema em que Valdevan assuma o comando do partido, porém segundo ele, “é preciso fazer como aconteceu quando Eduardo Amorim passou o comando para mim, de forma espontânea. Volto a repetir, Valdevan é deputado e tem força, mas terá que tratar com a direção nacional”, afirmou em entrevista à radialista Magna Santana.

Munir Darrage