Assessoria da jurídica da Amese obtém vitória para associado

23/11/18 - 10:59:06

A assessoria jurídica da Amese obteve mais uma vitória em beneficio de um associado que buscava incorporar tempo de serviço.

O militar lutava para conseguir averbar o tempo em que esteve no exército e a princípio, o seu pedido foi indeferido. O policial então buscou a assessoria da Amese e através do advogado, Dr. Plínio Karlo obteve parecer favorável e fez o realinhamento do processo.