Belivaldo e ministro Casimiro entregam 18km da duplicação da BR-101em SE

23/11/18 - 16:53:02

O governador Belivaldo Chagas, ao lado do ministro dos Transportes, Portos e Aviação, Valter Casimiro Silveira, participou da liberação do tráfego de 18km da duplicação em dois trechos da BR-101 em Sergipe, o primeiro entre os municípios de Propriá e Cedro de São João, e o segundo entre Cedro de São João e Malhada dos Bois. Na ocasião, também foi assinada ordem de serviço para o início das obras do encabeçamento da ponte sobre o Rio São Francisco, na divisa com Alagoas.

Nos dois segmentos duplicados, o investimento foi de R$ 73 milhões. Já a obra autorizada contará com recursos que somam R$ 22 milhões.

“Essa entrega de hoje é importante para o turismo do nosso estado, para a economia da nossa região e para segurança da população que trafega por essa rodovia. Sei que no próximo ano há mudanças no governo federal, mas essa obra não pode parar, pois já esperamos muito. Somos gratos a todos que contribuíram e contribuem para essa grande obra”, afirmou o governador.

O chefe do Executivo estadual aproveitou a oportunidade para reforçar que continuará empenhado para garantir o melhor para Sergipe e isso se dará por meio da busca de diálogo e entendimento com o governo federal.

“Os governadores do Nordeste foram convidados para participar de uma reunião com o presidente eleito, Jair Bolsonaro, e escolhemos o governador do Piauí, Wellington Dias, para nos representar na ocasião. Naquele momento, ainda não havíamos nos reunido para definir as prioridades da nossa região, pois entendemos que devemos defender os interesses do Brasil, mas, em especial, os do Nordeste. Nesta semana, estivemos em Brasília e pontuamos seis itens prioritários, como, por exemplo, a retomada urgente de obras federais no Nordeste, e encaminhamos uma carta para o presidente para que, assim que possível, ele nos receba para tratar dos interesses do Nordeste. O que importa agora é o interesse dos sergipanos”, discursou Belivaldo.

O ministro falou da importância da duplicação e afirmou que mais 8km da estrada devem ser entregue até o fim do ano. “O governo federal tinha uma dívida com estado de Sergipe. Essa obra começou há mais de sete anos e precisávamos entregar a rodovia duplicada para a população o mais rápido possível. Outros estados do Nordeste já tinham um volume de obras mais adiantado. Infelizmente, tivemos problemas com as empresas contratadas aqui no trecho, retomamos essa obra, liberamos em 18 quilômetros, até o final do ano liberaremos mais 8. É importante, à medida que a gente for fazendo essa obra, ir entregando os pedaços, para poder dar segurança de trafegabilidade para a população que percorre a BR-101. A gente sabe que qualquer trecho que a gente consegue liberar possibilita pontos de ultrapassagem, oferece segurança ao usuário, facilitando o fluxo de veículos aqui na região. A gente não pode parar por aqui, já conversei para que, até março, a gente já tenha os outros trechos contratados para dar continuidade a esta obra”, explicou o gestor federal.

O superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) no estado de Sergipe, Gustavo Adolfo Andrade, ressaltou a contribuição do Estado de Sergipe para as obras de duplicação. “Quero agradecer ao nosso governador que tem nos ajudando bastante, principalmente com relação à liberação das licenças necessárias à obra. Espero que em mais 30 dias, a gente consiga abrir mais 8km dessa estrada tão importante”.

Para o superintendente do DNIT, José da Silva Tiago, até 2020 deve ser entregue a totalidade da rodovia duplicada dentro do estado. “Quero agradecer toda a equipe do DNIT que se dedicou a este projeto e as empresas executoras. Quando passamos para uma pista dupla, podemos perceber a segurança que isso proporciona aos usuários, salvando vidas e oferendo trafegabilidade para o nosso transporte de carga”, frisou.

Já o prefeito de Cedro de São João, Nelson Alves, destacou o impacto da duplicação da BR-101 na economia de Sergipe. “Tudo isso é de grande importância para o desenvolvimento da economia da nossa região e do Nordeste”, disse.

Ainda no estado, Casimiro vistoriou a restauração da BR-235, no trecho entre Aracaju e divisa entre Sergipe e Bahia. A pista, totalmente revitalizada, contou com investimentos de R$ 25,8 milhões do DNIT.

Presenças

Participaram da solenidade, o deputado federal André Moura; o deputado federal eleito Bosco Costa; o deputado estadual Zezinho Guimarães; prefeitos de Sergipe; o secretário de Estado da Comunicação Social, Sales Neto e vereadores da região.

Foto Tatiane Diniz