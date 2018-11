Conjunto Sol Nascente receberá atividades gratuitas nesta sexta-feira

23/11/18 - 08:56:21

Programação conta com apresentações musicais, informações sobre serviços de saúde, aulão de dança e muito mais

Os moradores do Conjunto Sol Nascente e região poderão iniciar o fim de semana com vasta programação voltada para a família nesta sexta-feira, 23, a partir das 16h00 na Praça Principal do conjunto localizada na Avenida Farmacêutica Cezartina. O evento comemora o aniversário de primeiro ano da Equilíbrio Clínica Dia Referência em Saúde Mental.

Confira a programação:

▫16h00 Acolhimento do Público

▫16h30 Abertura com o Coral da Equilíbrio

▫16h40 Apresentação “Meu Brasil Brasileiro” com as crianças do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Município de Barra dos Coqueiros;

▫16h50 Apresentação dos Serviços e da Equipe multiprofissional da Equilíbrio Clínica Dia;

▫17h00 Apresentação de Dança Ritmos Urbanos com os adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Município de Barra dos Coqueiros;

▫ 17h20 Aulão de Dança com Educador Físico e Musicoterapeuta da Equilíbrio Clínica Dia Nilton Soares;

▫17h30 Apresentação de Entretenimento com o grupo de palhaços do Município de Lagarto;

▫18h00 Distribuição de lanches e Encerramento.

Por Rodrigo Alves – Foto da praça: Portal Infonet.