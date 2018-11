Cortando no osso

23/11/18 - 07:47:39

O governo de Sergipe encontrou uma alternativa para reduzir a distância entre as exageradas despesas e as minguadas receitas públicas: depois de comer a carne do coitado dos servidores, agora cortará no osso dos miseráveis. Com o apoio da maioria dos deputados, o Executivo vai pagar o 13º salário em seis módicas parcelas. À boca miúda, falam que outras maldades contra o funcionalismo estão sendo arquitetadas pelos tecnocratas de plantão. Portanto, não se surpreendam se chegar à Assembleia um projeto aumentando ainda mais a já escorchante contribuição previdenciária. Para o governo, é melhor tirar do bolso do funcionalismo do que reduzir o tamanho da máquina. Por que será que o erário continua pagando gordos salários a ex-prefeitos e cabos eleitorais, que nem aparecem nas repartições onde estão lotados? Não seria prudente extinguir secretarias, reduzir mamatas pagas a inservíveis conselheiros, estancar gastos com passagens aéreas, telefones, carros pretos, etcétera e tal? Mas aí é pedir demais a quem foi reeleito justamente com os votos garimpados pelos come e dome aboletados no governo. Misericórdia!

De pijama

O Tribunal de Justiça de Sergipe publicou ato administrativo oficializando a aposentadoria compulsória do juiz Anselmo Oliveira. Ele foi condenado sob a acusação de demorar em demasia para julgar os processos, não fundamentar coerentemente as sentenças aplicadas e fazer julgamentos fora de sua competência. O magistrado foi aposentado como forma de punição, devendo receber vencimentos proporcionais ao tempo de serviço. Homem, vôte!

Leve e solto

Itabaiana ainda comemora a libertação do prefeito Valmir de Francisquinho (PR), ocorrida ontem à tarde. Acusado de ficar com parte dos impostos pagos para o uso do matadouro municipais, o gestor foi preso há 15 dias. Mesmo solto, ele permanece afastado do cargo, estando proibido de frequentar as repartições municipais e manter contato com outros investigados. Enquanto isso, a vice Carminha Mendonça (PSC), adversária de Valmir, segue administrando Itabaiana. Marminino!

Palhaço paquerado

E quem está sendo paquerado pelo PT é o vereador aracajuano Palhaço Soneca (PPS). Desde que foi eleito, ele tem uma difícil relação com os dirigentes do partido que, inclusive, já o ameaçaram de expulsão. Mesmo “lisonjeado pelo convite do senador eleito Rogério Carvalho (PT)”, o Palhaço promete aguardar o também senador eleito Alessandro Vieira (Rede) assumir o comando do PPS. Então, tá!

Fuleiragem

Foi-se o tempo em que os empregados da Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação (Emgetis) viviam a pão e água. Agora é só água e olhe lá. Há quase dois meses, os coitados não recebem o ticket alimentação. A explicação da Emgetis para tamanha fuleiragem é que a Secretaria da Fazenda não fez o repasse dos recursos. Pior, não existe previsão para os empregados botarem a mão na grana pra comprar alimentação. Só Jesus na causa!

Luto

A população de Nossa Senhora das Dores chora a morte do ex-prefeito Paulo Garcia Vieira. Aos 73 anos de idade, ele morreu em Aracaju, vítima de um infarto. O líder político foi eleito em 1973, com apenas 28 anos, sendo considerado à época o prefeito mais jovem do Brasil. O corpo de Paulo Garcia será sepultado hoje à tarde, no cemitério de Dores. Descanse em paz!

Barrado no baile

O embrionário Partido Reformista Democrático (PRD) teve negado seu pedido de registro pelo Tribunal Superior Eleitoral. De acordo com o TSE, os responsáveis pela sigla em formação não cumpriram as exigências legais. A recusa da Justiça Eleitoral em registrar o PRD não causará qualquer dano ao país, que já dispõe de 35 partidos e outros tantos em formação. Vixe Maria!

Encontro de aliados

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) se encontrou, em Brasília, com Fernando Haddad (PT), candidato derrotado à Presidência da República. Sergipe está entre os estados em que o petista derrotou o presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL). Mitidieri postou uma foto do encontro nas redes sociais e escreveu que, “apesar da derrota, nossa luta e nosso trabalho por um Brasil melhor continuam”. Ah, bom!

Entre nós

O ministro dos Transportes, Valter Casimiro Silveira, está em Sergipe. Veio liberar ao tráfico trechos da BR-101, visitar obras da rodovia federal 235 e assinar ordem de serviço para o início das obras do encabeçamento da ponte sobre o Rio São Francisco. Quer apostar uma mariola como, se o governador Belivaldo Chagas (PSD) não bater continência para o capitão-presidente Jair Bolsonaro (PSL), essa grana para a ponte não sai nem a pau? Crendeuspai!

Último a saber

Só agora, após a Justiça mandar prender e afastar dois prefeitos, foi que o Tribunal de Contas de Sergipe decidiu auditar as receitas dos matadouros municipais. Suspeita-se que as irregularidades detectadas em Itabaiana e Lagarto também ocorram, há anos, em outros abatedouros de gado. O TCE, contudo, parece só ter tomado conhecimento disso após a ação do Ministério Público sergipano. Vai ser lento assim no raio que o parta!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Folha Popular, em 2 de julho de 1955.

Resumo dos Jornais