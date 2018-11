DISCUSSÕES ESTÃO SE AFUNILANDO

23/11/18 - 00:01:51

DIÓGENES BRAYNER – plenario@faxaju.com.br

Algumas discussões políticas estão se afunilando. Tanto para fechar contas do Governo, quanto para formação da equipe administrativa. Belivaldo demonstra mais preocupação em por as coisas em ordem e deixar um Estado redondo para que ele possa adotar as primeiras medidas logo após assumir o mandato, já dentro de uma estrutura que vem sendo projetada pela equipe técnica que monta os trilhos para que a nova administração flua com tranquilidade.

Discutem-se nos bastidores a formação da equipe que vai conduzir Sergipe nestes próximos quatro anos. Alguns nomes surgem, mas outros já estão definidos e trabalham normalmente em suas funções, dentro de um novo pensamento de Governo. Fala-se que só na segunda semana de dezembro é que Belivaldo anunciará quem continuará no primeiro e segundo escalões e quais os novos que vão entrar em atuação, seguindo a orientação de uma mudança – nada leve – para por em funcionamento um novo Governo, dentro das necessidades de uma estrutura moderna para atender ao povo.

Já se tem absoluta certeza que o estilo Belivaldo é mais participativo. Tende a não permitir que as coisas aconteçam – ou sejam resolvidas – sem o seu conhecimento. Seus auxiliares terão toda liberdade de ação e resolução, mas não devem ultrapassar limites que precisem de uma palavra do gabinete central. A administração terá um perfil definido, para que não seja repetitiva, continuista e fuja do que estiver traçado como meta de Governo. Será um Governo também político, claro, mais com viés tecnocrata, para medir ações e definir todas as metas projetadas para os quatro anos.

O objetivo da futura administração é redimensionar todas as ações, para que se coloque em prática uma saída definitiva dos problemas graves que provocam crises e que tenham uma visão ampla das necessidades do povo.

VALMIR FICA FORA

Valmir de Francisquinho não vai assumir a Prefeitura de Itabaiana agora. Pode demorar porque depende de novas tratativas jurídicas.

O seu advogado tem que rever a questão junto ao desembargador

ANTECIPA RETORNO

O governador Belivaldo Chagas (PSB) antecipou o retorno de Brasília, porque cumpriu todas as agendas marcadas de interesse de Sergipe.

Chegou ontem por volta do meio-dia.

REUNIÃO É MOTIVO

A reunião de governadores sempre é motivo para que os gestores troquem ideias sobre a situação de seus Estados e procurem Ministérios e até STF para solucionar problemas.

– Todos os governadores se movimentam extra reunião em Brasília.

REUNIÃO MANTÉM ESTILO

A reunião dos governadores, realizado na Casa do Ceará, foi para revelar interesses de cada Estado e no final elaborar um documento para o Presidente Bolsonaro.

Mas Bolsonaro sequer assumiu e deve receber a carta em janeiro.

SÃO SEMPRE BOAS

Belivaldo disse que essas reuniões quando acontecem em Brasília servem para que se percorram segmentos da área federal, liberar recursos e oferecer alternativas.

A reunião é apenas mais uma pauta que se cumpre.

REUNIÃO SOBRE SEGURANÇA

Os governadores retornam a Brasília dia 27 para uma reunião com o general Augusto Heleno, futuro ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI).

Vão tratar do Fundo Nacional de Segurança para os Estados.

REUNIÃO COM OS MITIDIERIS

Belivaldo Chagas conversou em Brasília com os deputados Luis e Fábio Mitidieri – todos do PSD – e teriam tratado sobre questões partidárias.

Nada além do que isso…

ITABAIANA EM FESTA

Enfim, saiu o hábeas corpus do prefeito Valmir de Francisquinho e seus assessores, presos há mais de 10 dias. Um detalhe: Valmir ainda não vai assumir.

A cidade é um misto de tristeza [dos adversários] e alegria [dos aliados].

TUDO MUITO BEM

O senador Alessandro Vieira (Rede) disse que a reunião no PPS foi tranquila e que a filiação será em bloco, no novo partido em que se transformará a legenda.

Vieira já antecipou que a Rede vai se dissolver em Sergipe.

UM BOM DETALHE

Todo esse barulho da Rede é vazio, porque Alessandro e os dois deputados eleitos não podem se filiar neste momento, só depois de 17 de dezembro.

A questão é que não foram diplomados e ainda não são parlamentares.

MUDANÇA DO NOME

Em reunião da Executiva nos dias 25 e 26 de janeiro o PPS vai mudar de nome e fará alteração no estatuto e modernização no seu programa, independentemente da Rede.

A legenda será de centro-esquerda e tentará se avançar politicamente.

MUDANÇAS NA REDE

Também em dezembro, dias 15 e 16, a Executiva da Rede vai mudar de nome e parte dos seus membros vai para a nova legenda criada pelo PPS.

O bloco do partido em Sergipe é um dos que vão se acomodar na nova legenda.

DANIELA EM CONVERSA

A delegada Daniela Garcia confirma que tem conversado com a vereadora Emília Corrêa e com Milton Andrade. Tratam sobre política, filiações e candidaturas.

Diz que ainda não tem pretensões, “mas eles dois sim, que já atuam na área”.

APENAS DÃO INCENTIVOS

Tanto a vereadora Emilia Corrêa, quanto Milton Andrade incentivam Daniela a participar da política, alegando que o seu nome é forte e bem aceito pela sociedade.

– Mas não há nada certo e essas conversas nos fizeram amigos.

JÁ ESTÁ DEFINIDO

O empresário Milton Andrade disse que já está definido que o grupo [ele, Emília e Daniela] vai lançar candidato a prefeito de Aracaju. O nome só em 2020.

Quem tiver em melhor condição deve ser o nome.

LUCIANO CONVERSA

O deputado Luciano Pimentel (PSB) disse ontem que voltará a conversar com Valadares Filho sobre sua situação no partido, mas acha que não reverte a situação.

O problema é outro: nem Valadares Filho, nem a legenda [será o senador?].

NOMES DE EQUIPE

Segundo informação de fonte do Governo, os secretários de estado só devem ser anunciados a partir da segunda semana de dezembro.

Há especulações e tem muita gente nervosa.

MAIA VEM A CAPELA

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), almoça amanhã com Jerônimo Reis, no povoado Brejo. Atende a convite do deputado Fábio Reis (MDB).

No final da tarde assiste a Vaquejada no Parque das Palmeiras.

TELEFONA PARA GUSTINHO

Ontem, Rodrigo Maia ligou para o deputado Gustinho Ribeiro (SD) e lhe avisou que depois do almoço vai visitá-lo em Lagarto. O parlamentar tem casa no povoado Brejo.

Na hora que Maia ligou, Gustinho estava almoçando com André Moura.

Notas

Felix por quê? – O prefeito Valmir de Francisco deixou ontem a cadeia e chegou em Itabaiana com ar de quem está feliz: Feliz por que? Por que deixou a cadeia e retornou à sua cidade onde não pode assumir a Prefeitura por deslizes cometidos? Feliz porque está solto, mas não livre de processos? Comemorar o quê?

0x0

Ataque cibernético – O Ministério da Saúde suspeita que ataque cibernético esteja derrubando o site do programa Mais Médicos, que, desde a manhã de ontem, apresenta instabilidade. A pasta alerta que eventuais responsabilidades pela inserção de dados falsos no sistema poderão ser apurados na esfera penal.

0x0

Presente conjuntura – Regis Cavalcante diz que estamos presenciando na presente conjuntura política brasileira que é paradoxo do nosso tempo: tão progressistas na aparência e tão medievais nos procedimentos. É o que podemos predizer: para quando haverá uma nova inquisição? Pense Nisso!

0x0

Cotado foi alvo – Cotado por Jair Bolsonaro para Ministério da Educação, o procurador-regional do Distrito Federal, Guilherme Schelb, foi alvo de procedimento administrativo do MPF, por compartilhar um modelo de notificação extrajudicial na internet contra professores que ensinam temas sobre sexualidade e gênero nas escolas.

0x0

Alteração no formato – Mendonça Prado diz que os brasileiros esperam dos eleitos nas últimas eleições uma política moderna, capaz de aprimorar o sistema e melhorar as condições de vida da população. Uma alteração no formato dos poderes para que se tornem mais próximos da sociedade está sendo aguardada.

0x0

De Glauber Braga: – Depois de Paulo Guedes escolher para a presidência da Petrobras o Sr. Castello Branco, que defende abertamente a privatização, agora o anúncio é de Pedro Guimarães para a Caixa Econômica. Sabe em que ele é especialista? Em privatizações! É o governo da terra arrasada anunciada!

Conversando

Já esquentam – As reuniões esquentam para formação de novos partidos e discussões de candidaturas à Prefeitura de Aracaju.

Subtenente Edgard: – Eu fico puto com esse tal de meio ambiente, sempre multa ou implica com algumas construções, porém, o Bairro Jardins, em Aracaju, foi construído em cima do manguezal.

Festa em Itabaiana – O eleitorado do prefeito de Itabaiana, Almir de Francisquinho, está alucinado com sua saída da cadeira.

Trocam ideias – Gustinho Ribeiro e André Moura têm se encontrado muito em Brasília e trocam ideias sobre o sistema na Câmara Federal.

Alguns sinais – Aliados do Governo estão preocupados com alguns sinais de afastamento de partidos que estiveram na composição para eleger Belivaldo Chagas.

Vai à vaquejada – O governador Belivaldo Chagas participa sábado da vaquejada em Lagarto e se encontra com o presidente da Câmara, Rodrigo Leal (DEM).

Está tranquila – Carminha Mendonça continua tranquila na Prefeitura de Itabaiana e vai continuar até a Justiça decidir que Valmir pode ocupar.

Chapa única – Deputado Zezinho Guimarães, a caminho do PP, também trabalhou para a formação da chapa única apresentada para o Sebrae.

Uma beleza – O salário que um diretor do Sebrae ganha por mês é equivalente a de um Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).