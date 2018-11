Faculdade Uninassau Aracaju debate lesões e tratamentos de pele

23/11/18 - 05:40:26

Por: Suzy Guimarães

No dia 22 de novembro, a Faculdade UNINASSAU Aracaju realizou o Simpósio Sergipano sobre Prevenção e Tratamento de Lesões de Pele. O evento, realizado no auditório da unidade, foi organizado pelo curso de Enfermagem e coordenado pela professora Silvia Roberta Santana Santos. O debate colocou em pauta assuntos como a oxigenoterapia hiperbárica, cuidados com queimados e prevenção de lesões evento aconteceu nos períodos manhã e tarde.

Foto Assessoria de Comunicação