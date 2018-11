GOVERNO VIABILIZA APOIO PARA PRODUÇÃO DE MUDAS DE CITROS

Essa ação vai ajudar na renda das famílias dos produtores de mudas e também na renovação dos pomares.

Representantes de 28 produtores de mudas de laranja e limão da Colônia treze, em Lagarto, e do município de Boquim firmaram parceria com a Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca de Sergipe (Seagri) para produção de borbulhas de citros, com o objetivo de contribuir para a produção de renovação dos pomares no estado. O entendimento aconteceu esta quarta-feira, 21, na sede da secretaria e contou com a participação da secretária Rose Rodrigues, do Diretor Técnico da Emdagro, Gismário Nobre, e do assessor técnico, Walter Ramos.

O presidente da Associação de Produtores de Muda do Estado de Sergipe, Danilo Ribeiro, disse que a parceria vai viabilizar a produção de 160 mil mudas por ano, durante três anos. “O Governo do Estado vai entrar com o fornecimento de adubo, assistência técnica e exame laboratorial para prevenção contra a doença do ‘amarelinho’. Já as associações entrarão com suprimento de materiais como lonas e telas para os viveiros”, explicou.

Danilo detalhou que os viveiristas investirão cerca de R$ 13.600,00 na cobertura das mudas, mas que vale a pena pelo retorno financeiro. “Nós vendemos a unidade da muda em média por R$ 5,00 o que dará, tirando as despesas, um lucro em torno de 40%”.

Já o presidente da Associação dos Pequenos Viveiristas, José Marcos Santos Mota, falou que a expectativa dos produtores é de que até fevereiro o projeto esteja totalmente implantado com as mudas em condições de serem fornecidas para o plantio em 2019.

A secretária da agricultura, Rose Rodrigues, disse que ficou feliz com a parceria porque a Associação dos viveiristas não chegou apenas para pedir apoio, mas também entrar com contrapartida no empreendimento. Esse é um gesto importante para a citricultura que tem sofrido com a praga da mosca negra. Destaco aqui a contribuição da Emdagro na contrapartida do governo nesta parceria. Essa ação vai ajudar na renda das famílias dos produtores de mudas e também na renovação dos pomares.” ressaltou Rose.

