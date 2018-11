MORRE AOS 73 ANOS, PAULO VIEIRA GARCIA, EX-PREFEITO DE DORES

23/11/18 - 05:19:48

Morreu na noite desta quinta-feira (22) no Hospital São Lucas, em Aracaju, o ex-prefeito de Nossa Senhora das Dores Paulo Garcia Vieira. Ele tinha 73 anos e não resistiu a um infarto.

Nascido em setembro de 1945, assumiu o Executivo da cidade natal com apenas 28 anos, em 1973 – sendo considerado à época o prefeito mais jovem do Brasil. Entre as realizações de sua gestão, estão a pavimentação de ruas, construção de praças, a instalação da agência do Banco do Nordeste (BNB) e as construções do Mercado Municipal, do antigo Serviço Especial de Saúde Pública (SESP).

Bancário concursado, foi gerente de várias agências do Banco do Estado de Sergipe (Banese), do qual foi presidente da Associação Atlética e responsável pela construção da sede do Clube do Banese. Viúvo do primeiro casamento, deixa esposa e cinco filhos.

Com o velório realizado na capital Aracaju, na OSAF da Rua Itaporanga, Centro, o corpo de Paulo Garcia Vieira tem chegada prevista às 14h de sexta-feira em Nossa Senhora das Dores, e após as homenagens prestadas na sede da Prefeitura, segue para o Cemitério Municipal, onde será sepultado.

Fonte: Secom / N.S das Dores