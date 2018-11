Museu da Gente Sergipana recebe o maior prêmio do Ministério da Cultura

23/11/18 - 15:56:47

Na próxima segunda-feira, dia 26 de novembro de 2018, o Museu da Gente Sergipana Governador Marcelo Déda completa sete anos da sua inauguração. De lá para cá, já recebeu diversos prêmios como: ‘O Melhor da Arquitetura 2012’ na categoria Restauro, premiação inédita em Sergipe; ‘Atração do Ano’ pelo Guia Quatro Rodas Brasil de 2013; ‘Prêmio Rodrigo de Melo Franco Andrade’ na categoria Responsabilidade Social, concedido pelo Iphan; e o ‘Certificado de Excelência 2014’ do site TripAdvisor, no setor Hospitalidade ao Redor do Mundo. Além dessas premiações, o Museu da Gente está entre os 10 melhores museus do Brasil segundo o Travellers’ Choice Museus 2014. E em 2016, a Expedia, uma das maiores agências de viagens online do mundo, o indicou como um dos museus mais visitados no Brasil.

Fora tudo isso, em 2018 o Museu foi classificado como o primeiro, dos cinco museus, mais visitados do Nordeste, segundo o Instituto Brasileiro de Museus -IBRAM, e já recebeu até outubro 571.040 visitantes. Para completar, em março deste ano, aconteceu a inauguração de uma das maiores homenagens à cultura popular sergipana: o Largo da Gente Sergipana. O espaço, localizado em frente ao Museu – além do píer, de uma área de convivência e de um atracadouro – possui nove esculturas de 7 metros de altura que representam as danças e tradições, folguedos e manifestações da cultura popular de Sergipe: São Gonçalo, Taieira, Chegança, Reisado Parafusos, Cacumbi, Bacamarteiros e Lambe Sujo x Caboclinho. O Largo também conta com um décimo elemento artístico, que faz uma homenagem ao Barco de Fogo do município de Estância. O lugar é uma instalação artística urbana integrada a paisagem natural do Rio Sergipe e ao Centro Histórico de Aracaju, e dialoga conceitualmente com o acervo do Museu da Gente Sergipana.

Na mesma semana em que completa sete anos, o Museu irá receber mais uma premiação. Desta vez, do Ministério da Cultura, como um dos indicados à Ordem do Mérito Cultural em 2018. A homenagem foi instituída pelo art. 34 da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, e regulamentada pelo Decreto nº 1.711, de 22 de novembro de 1995, com a finalidade de premiar personalidades nacionais e estrangeiras que se distinguiram por suas relevantes contribuições prestadas à Cultura. Esse ano a Ordem tem como tema “Cultura Gera Futuro”. E no próximo dia 28 de novembro, o Diretor Superintendente do Museu da Gente Sergipana, Ezio Déda, estará no Palácio do Planalto, em Brasília, recebendo a condecoração.

Segundo Ezio, é muito importante que depois de um período significativo, o Museu continue sendo premiado. “Sete anos depois, temos o reconhecimento do Ministério da Cultura, através de uma Ordem do Mérito Cultural, que é uma das maiores premiações oferecidas pelo Ministério, para instituições e pessoas que fazem a diferença na cultura brasileira. Ter um Museu de Sergipe agraciado por essa premiação, e sete anos após a inauguração, mostra que o Banese está no caminho certo investindo na cultura através do Museu da Gente Sergipana e através do Instituto Banese. Esse reconhecimento nacional é a prova que o museu tem feito um diferencial que é enxergado fora de Sergipe, e que acabou atraindo notoriedade nacional”, completou o Diretor Superintendente.

Por Manuella Miranda