PASSAGEM PREMIADA ENTREGA MAIS DE DEZ PRÊMIOS DE R$ 500 CADA

23/11/18 - 14:00:20

Os passageiros de ônibus que adquiriram créditos do cartão Mais Aracaju Pré-pago durante o mês de outubro concorreram a prêmios em dinheiro na Passagem Premiada e, nesta quinta-feira, 22, foram revelados na solenidade de entrega no Terminal DIA, os novos dez ganhadores sorteados na quarta edição da Passagem Premiada.

A promoção que premia todos os meses dez passageiros do transporte público coletivo com R$ 500 em dinheiro cada, está um sucesso de participação e é uma forma de valorizar aqueles que utilizam o mecanismo prático e mais seguro da bilhetagem eletrônica na hora de pagar sua passagem de ônibus. Com o cartão Mais Aracaju, o passageiro evita exposição com movimentação de dinheiro no ônibus – contribuindo assim para com a segurança, tem um melhor controle de consumo dos créditos e conta com um simples acesso na realização de recargas.

Nesta 4ª edição, participaram na entrega dos prêmios os jornalistas Diego Barros, diretor de jornalismo da TV Atalaia; Ana Paula, editora de rede da TV Sergipe; Magna Santana, repórter da FAN FM; Valéria Santana, apresentador da Mix FM e Will Rodrigues, chefe de reportagem do Portal F5 News. Eles representaram a imprensa que tem repercutido as informações de utilidade pública a respeito do transporte coletivo em Aracaju.

Participaram da entrega da premiação também: o diretor da Aracajucard, Gbson Pereira; o diretor executivo da Aracajucard, José Carlos Amancio; e os diretores operacionais das empresas de ônibus Atalaia, Modelo e Progresso, Emmanuel Lima, Hector Raul e Armando Santana, respectivamente.

A promoção Passagem Premiada é uma realização da Aracajucard, empresa que gerencia a bilhetagem eletrônica do transporte público coletivo de Aracaju e da Região Metropolitana, e conta com o apoio do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju (SETRANSP), da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) e da Prefeitura Municipal de Aracaju.

Como participar

Para concorrer, basta o passageiro adquirir mais de 40 passagens por mês e se inscrever na promoção no site aracajucard.com.br, para adquirir o número da sorte. Mensalmente são dez sorteados pela Loteria Federal. O próximo sorteio já está marcado para dia 08 de dezembro para aqueles que participarem durante o mês de novembro e a data de entrega da premiação será anunciada em breve.

Confira os nomes e de onde são os dez ganhadores desta 4ª edição da Passagem Premiada:

Cleide Selma Rodrigues de Oliveira, do bairro Olaria

Jaqueline de Jesus Sales, do bairro Ponto Novo

Larissa Sales Damasceno, do bairro 18 do Forte

Valeria Santos Menezes Santana, do bairro Farolândia

Marcos Antonio da Silva Santos, do bairro Novo Paraíso

Lucas David Santos Silva, do bairro Inácio Barbosa

Rogeria Emidio Rodrigues Santana, do bairro Luzia

Carla Taiana Araujo Vila Nova, do bairro Grageru

Rosangela Araujo Palomares, do bairro Atalaia

Egnaldo dos Santos, do bairro Santa Maria

Fonte e foto ascom Setransp