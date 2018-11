PM ENCONTRA MALOTES BANCÁRIOS JOGADOS EM BAIXO DE PONTE

23/11/18 - 10:37:52

Policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) encontraram nesta quinta-feira (22), dezenas de malotes bancários que foram jogados embaixo da ponte Joel Silveira, próximo à região do Abaís, no município de Estância.

Os policiais realizavam rondas na região quando encontraram vários malotes e recibos bancários espalhados pelo chão. Além desse material, a policia encontrou ainda uma chave de um veículo roubado nesta quinta-feira.

Segundo informações do BPRv o material foi recolhido e encaminhado ao Centro de Operações Policiais Especiais (COPE).

Foto BPRv