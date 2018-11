Polícia Municipal de Rosário do Catete recupera notebook furtado de posto de saúde

Na madrugada dessa quarta-feira (21) o Posto de Saúde do Tamandaré foi arrombado, os funcionários perceberam que foi subtraído um Notebook da marca Login de uma das salas.

A Policia Municipal foi informada iniciando as diligências colhendo informações do envolvimento de Felipe o qual estava passando o feriado em Rosário na casa da irmã, nas proximidades do referido posto de saúde.

Em ato contínuo foi mantido uma equipe monitorando os suspeitos, que por volta das 16:30hs os suspeitos saíram de casa tentando sair do município. No momento que estavam no ponto de ônibus a equipe do Grupo de Operações Táticas recebeu autorização para abordagem obtendo êxito em localizar o notebook dentro da mala de viagem.

Os autores foram identificados como David Santos Silva 23 anos (vulgo Dauane) morador da rua da palha e um menor de 17 anos morador de Umbauba, ambos conduzidos para delegacia plantonista de Maruim. Portanto, o bem público foi devolvido ao município para Secretaria de Saúde.

Fonte e foto assessoria