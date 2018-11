Projeto Aracaju Acessível integra a programação do Dia D Sergipe 2018

23/11/18 - 09:17:41

por Maraisa Figueiredo

Em mais uma edição do Dia D da inclusão Social e Profissional das Pessoas com Deficiência e dos beneficiários reabilitados do INSS, também chamado de Dia D Sergipe 2018, o Projeto Aracaju Acessível, idealizado pelo vereador Lucas Aribé (PSB) integrou a programação do evento que foi realizado no pátio da Secretaria de Estado da Mulher, Inclusão, Assistência Social e do Trabalho (Seidh) das 8h às 13h.

Para este ano, o Dia D contou com uma ampla oferta de serviços: oferta de vagas de empregos e de cursos, atendimento para a emissão de Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e INSS, aferição de pressão, teste de glicemia, pré-seleção das empresas, oficina de Libras, medição de diabetes, mutirão de corte de cabelo, palestras e apresentações culturais com estimativa da participação de cerca de 30 instituições parceiras.

Para o vereador Lucas Aribé, o Dia D foi uma excelente iniciativa em prol da acessibilidade, da qualificação profissional e da oferta de vagas de emprego. “É sempre importante a realização de eventos como este que oferecem vagas de emprego para as pessoas com deficiência e as inserem no mercado de trabalho. Minha equipe e Eu distribuímos panfletos e cartilhas educativas de campanhas de conscientização que são ações permanentes do meu mandato”, enfatizou Lucas.

Segundo a coordenadora do Trabalho e Emprego do Núcleo de Apoio ao Trabalho, Sandra Magna, o dia foi todo dedicado pelo Sistema Nacional de Emprego e Ministério do Trabalho e Emprego para atendimento a esse público, visando a inclusão no mercado de trabalho. “Em Sergipe, contamos com a participação de empresas parceiras e instituições públicas e privadas que disponibilizaram vagas de emprego para as pessoas com deficiência. O Dia D é a soma de esforços para promover acessibilidade, qualificação e ofertar vagas de emprego”, explicou Sandra.

A representante da Rede Presidente, Luana Barros, se sente lisonjeada pelo convite e destaca que a empresa sempre trabalha com o intuito da responsabilidade social. “Quando recebemos o convite do NAT, vimos mais uma oportunidade de promover a inclusão social tanto para as pessoas com deficiência como para os reabilitados do INSS e estamos oferecendo 15 vagas para os cidadãos”, comentou Luana.

Diogo Santos, que tem deficiência intelectual e está desempregado há dois anos encontrou uma boa oportunidade em poder concorrer a uma vaga de trabalho. “Esse dia é muito importante para as pessoas com deficiência que só querem arranjar um emprego e mostrar independência”, destacou Diogo.

