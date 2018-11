SAI RESULTADOS DAS PROVAS DO ENSINO MÉDIO DO ENCCEJA 2018

23/11/18 - 13:42:08

Alunos aprovados podem se dirigir à Seed para solicitar a certificação

Por Ítalo Marcos

Já está disponível na página do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), desde o último dia 12, os resultados das provas do Ensino Médio do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja 2018). O exame tem como objetivo dar uma oportunizar a jovens, adultos e idosos que não puderam concluir os estudos em idade regular. Eles são avaliados e, se forem aprovados, receberão a certificação do Ensino Fundamental ou Médio. Em Sergipe participaram efetivamente das provas mais de 11 mil candidatos, pleiteando sua certificação. O resultado das provas do Ensino Fundamental está previsto para ser divulgado no dia 10 de dezembro.

As provas do Encceja aconteceram no dia 5 de agosto, tanto em Aracaju, quanto nos seguintes municípios do interior: Estância, Itabaiana, Lagarto, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora do Socorro, Propriá, São Cristóvão e Simão Dias. Em Sergipe, as instituições credenciadas que certificarão o Encceja são a Secretaria de Estado da Educação (Seed) e o Instituto Federal de Educação (IFS).

Segundo o coordenador da Divisão de Exames e Certificação (DIEX) da Seed, professor Edson Aragão, os candidatos aprovados podem pedir a certificação a qualquer momento. “Não há prazo limite para que o aluno possa solicitar a certificação pela Seed, por isso quem foi aprovado pode ficar tranquilo e a qualquer tempo pode se dirigir à Divisão de Exames e Certificação, localizada na sede da Secretaria de Estado da Educação, das 7h às 13h e das 15h às 17h, munido dos seguintes da cópia do RG, CPF e boletim do ENCCEJA”, explicou. A Seed fica localizada na Rua Gutemberg Chagas, 169, bairro Inácio Barbosa, em Aracaju.

Certificação

Os alunos que foram aprovados deverão solicitar a instituição certificadora indicada no ato da inscrição a Certificação de Conclusão do Médio, no caso de aprovação em todas as áreas do conhecimento, ou a Declaração de Proficiência, no caso de aprovação parcial

A certificação pelo Encceja ocorrerá para o participante que atingir o mínimo de 100 pontos em cada uma das áreas de conhecimento e atingir o mínimo de cinco pontos na prova de redação. O aluno também poderá solicitar o aproveitamento de estudos para certificação em um dos seguintes casos: Disciplinas que logrou êxito na última série do Ensino Fundamental (9º ano) ou na última série do ensino Médio (3º ano); Disciplinas que logrou êxito correspondentes a cada área de conhecimento do Enem (até 2016) e Encceja; Disciplinas que logrou êxito nos cursos de EJA modular; Disciplinas que logrou êxito através de Exames de Suplência.

Para aproveitamento de estudos é necessário que o candidato apresente um dos seguintes documentos, a depender da situação: Cópia do RG e CPF; Histórico original constando instituição em qual estudou, período, quais componentes curriculares, notas, carga horária e observações pertinentes; Declaração de Proficiência do ENEM ou ENCCEJA; Requerimento.

O participante pode conseguir o certificado de conclusão em uma única edição ou ao conquistar as declarações de proficiência das quatro áreas de conhecimento, em edições diferentes do Encceja.

Acesse o resultado aqui http://enccejanacional.inep. gov.br/encceja/#!/ loginParticipante