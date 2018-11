Turistas movimentam economia sergipana durante o feriadão prolongado

23/11/18 - 10:16:08

Sergipe vem se tornando plural em relação aos atrativos turísticos, oferecendo aos visitantes diversas opções que agradam principalmente as famílias. Entre as opções de destino, temos locais como o Oceanário de Aracaju – Projeto TAMAR, praias, museus, mercados, orlas e passeios que permitem contato direto com a natureza percorrendo poucos quilômetros. Em busca desta comodidade, um evidente quantitativo de turistas visitaram Sergipe no último final de semana prolongado, por conta do feriado alusivo à Proclamação da República – 15 de novembro -, com o intuito de desfrutar das belezas naturais, cultura, gastronomia e a famosa tranquilidade local. Os principais emissores de turistas foram as regiões de São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba.

“Ao longo dos anos, a capital sergipana se fortaleceu com uma imagem de destino tranquilo e isso continua até os dias de hoje. Por conta disso, temos um grande público familiar que nos visita principalmente em feriados prolongados. Nossa intenção é de fortalecer a promoção do destino e o ano de 2019 deve apresentar muitas ações em prol do segmento”, enfatizou o secretário de Estado do Turismo, Manelito Franco Neto.

Atrativos

Um dos principais atrativos para quem busca conhecer e se aprofundar na cultura sergipana através do acervo do patrimônio cultural, material e imaterial com apresentação de forma interativa, é o Museu da Gente Sergipana. Durante este período, de 15 à 18 de novembro, 2.255 pessoas passaram pelas instalações do museu, sendo 427 visitantes somente no dia do feriado. Os dados são baseados no livro de assinaturas fixado na entrada do prédio.

Reunindo cerca de 70 espécies marinhas presentes na costa de Sergipe, com mais de 1.700 m² de área construída, o Oceanário de Aracaju, o primeiro construído no nordeste brasileiro, instalado bem no centro da Orla de Atalaia, é outro grande atrativo turístico sergipano. Durante os quatro dias do feriado (quinta a domingo), foram registrados 3.200 visitantes aos seus 18 aquários, sendo 3.060 pagantes e 140 pessoas tiveram acesso gratuito.

Receptivo

Uma das principais agências que oferece o serviço de turismo receptivo em Sergipe é a Nozes Tur. E o final de semana prologando foi sinônimo de muito trabalho no transporte de turistas para os mais variados destinos. No total, passaram pela agência 1.250 pessoas, oriundas principalmente do Rio de Janeiro, que escolheram Mangue Seco e os Cânions de Xingó como roteiros.

Cortado de norte a sul por estradas que apresentam bom estado de conservação, centenas de turistas preferiram alugar carros para desfrutar dos sabores e atrativos sergipanos. De acordo com dados de uma das principais locadoras de veículos da capital sergipana, presente em todo Brasil, a Localiza, somente na unidade Aeroporto, durante o período de 14 a 17 de novembro, informou que foram alugados 247 veículos, sendo o estado de São Paulo o líder entre os clientes, seguido pelo Rio de Janeiro e Curitiba.

“Podemos ainda não estar no topo na opção de destino, no entanto, os dados demonstram que estamos no caminho certo e com a missão de fortalecer ainda mais nosso produto que se chama Sergipe”, conclui de forma entusiasmada o gestor.

Foto: Márcio Dantas

Por Shis Vitória de Castro