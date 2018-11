Vereadores voltam a retratar descaso no município de Laranjeiras

23/11/18 - 09:47:28

Os vereadores que compõem a base de oposição na Câmara de Vereadores de Laranjeiras voltaram a criticar o prefeito Paulão da Varzinhas na sessão desta quinta-feira, (22). Os motivos são a falta d’água nos povoados Cedro e Mussuca, praças e espaços esportivos abandonados. Segundo os parlamentares, o município está um caos e a prefeitura continua entregando cestas básicas com produtos fora de validade e/ou estragados.

“É um absurdo ver uma equipe gestora que não faz nada de manutenção nos espaços públicos, não investe em abastecimento de água para a população e, hoje, os laranjeirenses são obrigados a voltar a colocar a lata d’água na cabeça para cumprir as atividades do dia a dia. Por toda a cidade, existem bueiros entupidos, as ruas estão praticamente sem iluminação. Falta tudo. Aonde está o prefeito? Aonde estão o secretário e servidores da Secretaria de Infraestrutura? Será que ninguém tem conhecimento dessa triste realidade?”, indagou o vereador José Carlos JJ.

A vereadora Brasilina Borges também usou a tribuna e fez críticas à administração municipal. “O prefeito e a equipe gestora precisa executar atividades para todos; precisa promover o bem coletivo. Muitos direitos já conquistados, a exemplo da água encanada no Cedro e Mussuca estão sendo tolhidos e ninguém toma providências. O povo precisa ser respeitado”, destacou a vereadora.

Brasilina Borges acrescentou ainda que: “outro ponto que quero destacar nesta casa é a falta de compromisso com a população mais carente. As cestas básicas distribuídas pela prefeitura estão sendo cada vez menores. Como também, continuam com produtos vencidos e/ou estragados. E o pior, quando a população questiona isso à equipe de Paulão, a resposta é que não se pode fazer nada. O povo de Laranjeiras precisa de dignidade”, afirmou.

Requerimentos reprovados

Ainda na sessão desta quinta-feira, (22), os vereadores que compõem a base de sustentação ao prefeito, reprovaram sete requerimentos, de autoria do vereador José Carlos JJ, que dispunham sobre a convocação de secretários municipais a prestarem esclarecimentos na Câmara de Vereadores a respeito das atividades desenvolvidas em cada pasta ao longo da gestão municipal. As proposituras se fazem necessárias, já que os representantes do legislativo nunca receberam da Prefeitura, a prestação de contas, fato que já foi várias vezes denunciado pelos vereadores de oposição.

TDantas Comunicação/ASCOM CML.