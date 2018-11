Zezinho realiza sessão em homenagem aos 50 anos da Receita Federal

23/11/18 - 15:04:43

por Ana Paula Aquino

A Sessão especial comemorativa aos 50 anos da Receita Federal do Brasil (RFB) aconteceu nesta sexta-feira, 23, na Câmara Municipal de Aracaju (CMA). A homenagem foi de autoria do vereador Zezinho do Bugio (PTB) e contou ainda com a entrega da Medalha Noé Wlinker.

O plenário ficou lotado para celebrar a instituição que foi criada no dia 20 de novembro de 1968. A formação se deu da fusão de secretarias e órgãos fiscalizadores na época. Atualmente, segue nessa função e também conta com a inovação através da sua tecnologia facilitando os serviços a todos os brasileiros.

Marlton Caldas, delegado do órgão em Aracaju, fez um breve histórico da Receita e informou dados durante um discurso na tribuna da câmara. Em suas palavras, estatísticas de 2018 foram ressaltadas como as 31 milhões de declarações de Imposto de Renda (IR) feitas no Brasil e 223 mil em todo estado de Sergipe.

Para ele, todas as homenagens são realmente merecidas para a Receita. “É uma instituição fundamental para o povo brasileiro. Somos responsáveis por mais de 80% da arrecadação e temos uma grande importância. Sinto muito orgulho e confesso que é um momento de muita emoção”, falou.

O vereador Vinicius Porto também marcou presença na solenidade e elogiou a iniciativa do amigo Zezinho. “Ele está de parabéns por homenagear um órgão que desempenha um grande trabalho para todo povo. Não poderia deixar de participar desse momento tão importante”, comentou.

De acordo com Zezinho, a sessão foi muito mais que merecida para essa instituição que desempenha um grande papel para toda sociedade. “Estou muito emocionado após essa indicação para um órgão tão essencial na fiscalização, combate ao contrabando e também a renda do país. Parabenizo todos os funcionários do Brasil e Sergipe, por toda dedicação em 50 anos de existência da Receita”, disse.

A semana foi de festejos, na programação da Receita Federal em Aracaju, foi entregue ainda a Galeria do Ex-Delegados da DRF/Aju. Além disso, também foi feita uma sessão na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) na última quarta-feira, 21.

Medalha Noé Wlinker

Na oportunidade, o delegado-adjunto Edson Fiel recebeu o diploma e a Medalha de Mérito Funcional Noé Winkler. Essa condecoração é entregue anualmente para Auditores-Fiscais e Analistas-Tributários, além de servidores integrantes e empregados do Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO) por se destacar em seu serviço.

Alegre com o reconhecimento, ele ofereceu a medalha a todos os colegas de trabalho. “Estou muito feliz, a receita é a casa que amamos e lá contamos com um corpo de servidores que tem um alto grau de profissionalismo. Com eles, compartilho essa medalha”, declarou.