2ª FASE DO CONCURSO PARA DELEGADO OCORRE NESTE DOMINGO

24/11/18 - 06:00:27

Acontecerá nesse domingo, 25, a segunda fase do concurso público para Delegado Substituto da Polícia Civil do Estado de Sergipe promovido pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplag) e Secretaria de Segurança Pública (SSP). A prova discursiva acontecerá a partir das 13h, no Colégio Dinâmico.

Inscreveram-se no concurso 4.677 candidatos para vagas de ampla concorrência, sendo 124 candidatos com deficiência e 812 candidatos negros. Todos esses candidatos participaram da prova objetiva no dia 14 de outubro passado. Nessa etapa, a prova discursiva contará com a participação de 329 candidatos classificados e terá duração de 03h30.

Lembrando que para participar desta etapa, é necessário estar entre as colocações destacadas no link: http://seplag.se.gov.br/wp-content/uploads/2018/11/Resultado-Final-Provas-Objetivas.pdf

O concurso prevê o preenchimento de 10 vagas, sendo duas reservadas aos candidatos deficientes e uma aos afrodescendentes, com remuneração inicial de R$11 mil. A organização do certame está a cargo do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

O edital de resultado provisório na prova discursiva será publicado no Diário Oficial do Estado de Sergipe e divulgado na internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/pc_se_18_delegado, na data provável de 17 de dezembro de 2018.