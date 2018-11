SAMUEL COBRA DO GOVERNO PROMOÇÕES POR MERECIMENTO

24/11/18 - 07:09:59

O deputado capitão Samuel Barreto (PSL), presidente da Comissão de Segurança Pública da ALESE, cobrou nesta semana do governador Belivaldo Chagas (PSD), as promoções por merecimento para os oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe.

Segundo Samuel Barreto, essas promoções deveriam ter sido realizadas no último dia 21 de agosto, porém, devido o pleito eleitoral, o governo informou que isso ocorreria logo após o término das eleições, só que até o momento nenhuma promoção foi feita. “Já se passaram 26 dias do término do segundo turno das eleições, até agora não se tem nada definido e isso está gerando uma insatisfação nas tropas”, explicou Samuel.

Capitão Samuel, ao cobrar que sejam realizadas as promoções, explica que “com as promoções, há um estímulo aos militares que pretendem galgar postos superiores, sem contar que estas estão asseguradas em lei e devem ser cumpridas”, disse o parlamentar.

Com informações do blog Espaço Militar