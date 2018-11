DE ONDE VIRÁ A OPOSIÇÃO?

24/11/18 - 00:01:41

DIÓGENES BRAYNER – plenario@faxaju.com.br

A oposição anda tímida em Sergipe. É que momentaneamente ficou sem um líder que conduza o que lhe resta. Pensava-se até que o bloco saísse mais forte, entretanto não ficou um nome pujante que reorganize o grupo e lhe dê sustentação. Todos ainda estão avaliando a derrota, para que comecem a trabalhar a partir do próximo ano, quando alguns dos velhos e novos companheiros assumem mandatos.

Na Assembleia Legislativa seis nomes estão à disposição. Mas não se destacam como líder que possam “mexer a massa”. Falam sempre no deputado estadual Georgeo Passos (Rede) para liderar a bancada na Alese. Já o foi. Mas o que não se vê é um nome que realmente conduza as ações oposicionistas e que influencie nas decisões da própria bancada. Georgeo, inclusive, é de uma família que poucas vezes esteve do outro lado do Governo.

Se precisar de uma decisão em que a bancada da oposição endureça contra um projeto de lei do Estado, o próprio Governo não tem com quem dialogar. Para dar um exemplo, ainda da administração Marcelo Déda, o Proinvest só foi aprovado porque o bloco liderado pelos Amorins cedeu, através de entendimento. Caso contrário nada sairia. Não existe hoje – e tudo indica que não vai existir – lideranças de oposição que dialoguem com a situação.

O senador Eduardo Amorim (PSDB) não “está morto”. E já avisou que não deixará a política. Mas não se sente nele sensibilidade para reger uma orquestra afinada que se firme como adversária do Governo. O deputado André Moura (PSC) também quer deixar o mandato para começar a pensar em um novo formato político para liderar. É provável que não esteja mais vinculados ao grupo dos Amorins, mas tem boa afinidade com Edvan, que sabe mexer bem as pedrinhas nos bastidores.

Isso ainda é uma incógnita, mas ninguém se surpreenda caso a oposição saia do umbigo da situação. Como por exemplo o PT, que já começa a dar as cartas para disputar a Prefeitura de Aracaju em 2020 e o Governo do Estado em 2022.

O caminho está mais por aí…

SÓ O DE INAUGURAÇÃO

Ao lado do ministro dos Transportes, Valter Casimiro, o governador Belivaldo Chagas participou da inauguração de 18km da duplicação da BR-101, em Sergipe.

Arrancou aplausos ao dizer: “palanque agora para mim é só o de inauguração”.

ENCONTRO COM BOSCO

Belivaldo encontrou-se com o deputado federa eleito Bosco Costa (PR). Velhos amigos, Belivaldo brincou: “Bosco, não somos casados no papel, mas somos no coração”.

– Tenho certeza que você vai trabalhar muito por Sergipe, disse.

BUCHADA COM AMIGOS

Não há nada melhor que buchada, com pimenta e refrigerante. Pois bem, foi o cardápio ontem do almoço de Belivaldo Chagas, na garagem da Secretaria de Educação.

E melhor: com amigos do setor de transporte da Pasta que o governador já foi titular.

ACONTECE SEMPRE

Esse almoço na garagem da Secretaria da Educação já se tornou hábito entre os servidores do setor de transportes e é uma reunião entre amigos.

Ontem eles fizeram uma buchada, convidaram Belivaldo e ele foi…

MÉDICOS BRASILEIROS

Capitão Samuel diz que médicos brasileiros mostram que querem trabalhar e ajudar o povo, quase não vai sobrar vagas para médicos sem revalida, mesmo sendo brasileiros.

Mais uma mentira do PT sendo enterrada. O capitão Jair Bolsonaro acertou em cheio.

VÊM NOVAS PRISÕES

Chega a informação que a superintendente da PF em Sergipe, Érika Mialik Marena, deixará algumas investigações concluídas, antes de assumir em Brasília.

São 12 processos que vão pegar personalidades inatingíveis.

MUITA GENTE COM MEDO

A mesma fonte disse que Érika Marena está cumprindo o seu período na PF em Sergipe e deve transferir-se para Brasília em dezembro, onde assume posto com Sérgio Moro.

Vai deixar tudo definido e “já tem muita gente procurando advogado”.

IMPEDIMENTOS A VALMIR

Valmir de Francisquinho está animado com a liberdade, mas ficou proibido de acesso a locais da Administração Pública de Itabaiana, direta ou indireta.

“Especialmente ao matadouro de Itabaiana”.

SEM PODER AUSENTAR-SE

Valmir de Francisquinho também não poderá se ausentar de Sergipe, em período superior a dez dias, sem autorização do juízo.

O não cumprimento voltará a ser decretada a prisão preventiva.

SOBRE A FUNDAÇÃO

Presidente regional do MDB, João Gama, não recebeu documento da Direção Nacional pedindo uma lista tríplice para indicar novo presidente da Fundação Ulisses Guimarães.

O presidente atual é o ex-deputado Benedito Figueiredo.

TERÁ NOVO ENCONTRO

Marcos Franco e Sergio Reis (ambos do MDB) vão conversar na próxima semana sobre a renovação do partido, inclusive com o deputado federal Fábio Reis.

Disse que vão ampliar o diálogo em Sergipe e em Brasília.

QUER QUE SE RENOVE

Marcos Franco, ao lado de Sergio Reis, defende uma renovação ampla no partido, para que acompanhe a tendência natural de uma nova política que se pratica no Brasil.

Acha que o MDB tem que readquirir força no Brasil e no Estado.

DESMENTIDO CHATO

Foi muito ruim para o deputado Valdevan Noventa (PSC) o desmentido, através de André Moura, de que “o Noventa seria o presidente regional da sigla em Sergipe”.

– Noventa baixou a bola 50% e agora virou 45, disse um aliado.

RODRIGO CONFIRMA

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), confirmou presença hoje na vaquejada de Lagarto. Antes almoça no povoado Brejo com seu ex-colega Jerônimo Reis.

Vários políticos de Sergipe estarão em Lagarto hoje.

VISITA A DEPUTADOS

Rodrigo Maia vai estar com o deputado federal Fábio Reis (MDB), que lhe fez o convite e depois visitará o deputado eleito Gustinho Ribeiro (SD).

Participa do campeonato brasileiro de vaquejada no Parque das Palmeiras.

ESTARÁ COM EDVALDO

Rodrigo Maia, em campanha para se manter presidente da Câmara, fará uma visita ao prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB), neste sábado.

Os dois mantêm uma boa relação, desde quando Maia assumiu a Câmara em 2017.

FUSÃO REDE/PPS

Muitas águas ainda vão rolar para que a Rede faça fusão com o PPS em Sergipe. Não será tão fácil quanto o senador eleito Alessandro Vieira está pregando.

Alessandro não chegou para somar, mas para dividir.

DEIXA TUDO CLARO

A Rede não aceita a presença de Clóvis Silveira no novo partido que sairá da fusão com o PPS e Dr. Emerson praticamente canta como presidente regional da nova sigla.

Invadiram o PPS de forma deselegante e burra.

Notas

Uma agenda liberal – Mendonça Prado diz que integrantes do futuro governo do Brasil preparam uma agenda liberal que tem concepções diferentes da social democrata dos predecessores. Logo, é fundamental que os governos estaduais comecem os estudos para compatibilizar programas e projetos. Com isso evitam andar na contramão.

Combater corrupção – O futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, afirmou ontem que apresentará no ano que vem um projeto de lei para combater a corrupção. “A ideia é apresentar um projeto de lei contra a corrupção, especialmente grande corrupção, contra o crime organizado e crimes violentos”, disse o ex-juiz.

Reequilibrar contas – À revista Voto, o vice-presidente eleito, General Mourão diz que primeiro objetivo estratégico será “reequilibrar contas e, a partir disso, ter condições de o Estado fazer seu papel de indutor do crescimento. Com planejamento e gestão eficaz, os projetos serão executados”.

Recursos para Estados – Pressionados pelos governadores eleitos, que vão receber os Estados com o caixa vazio e um volume crescente de despesas, o Congresso e a equipe econômica do futuro governo fecharam, na quarta-feira, um acordo para garantir uma injeção de recursos para as unidades da Federação.

Estados recebem parcelas – Esse acordo prevê que os governadores receberão uma parcela do Fundo Social do pré-sal. O valor está em discussão. Ainda na quarta-feira, o novo ministro da Fazenda, Paulo Guedes, admitiu pela primeira vez que apoia a ideia de partilhar com governos regionais os recursos do megaleilão de pré-sal.

Não odiar o pecador – Hélio Nogueira divulga que o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, já sinaliza com a intenção de garantir ao ex-presidente Lula a prisão domiciliar: “Temos que odiar o pecado, mas não podemos odiar o pecador. Temos que sancionar aquele que cometeu ilícito, mas não odiá-lo.” (Toffoli)

Conversando

Areia da praia – Motorista que transitar com veículo na areia da praia pode ser multado e responder a processo pelo ato.

Lista tríplice – O presidente do Instituto Ulisses Guimarães em Sergipe, Benedito Figueiredo (MDB) não quis falar sobre listra tríplice ocupar seu lugar.

Por André – O deputado federal André Moura (PSC) continua atraindo benefícios para Sergipe, como os 18 quilômetros da BR-101.

Fará política – O senador eleito Rogério Carvalho (PT) vai assumir o mandato e continuar fazendo política visando 2020 para o PT e 2022 para ele.

Vaquejada em Lagarto – Hoje Lagarto se transforma na cidade da vaquejada com o campeonato que acontece no Parque das Palmeiras.

Maior estiagem – O alto sertão de Sergipe continua sofrendo uma de suas maiores estiagens. Não há o menor sinal de chuvas na região.

Dia de diplomação – Dia 17 de dezembro, próximo ao Natal, acontece a diplomação de todos os eleitos e reeleitos nas eleições de outubro.

Esnoba sorrisos – Valmir de Francisquinho esnobou sorrisos ao chegar a Itabaiana e despejou lágrimas. A sua situação não é tão fácil.

Mobilizou a cidade – Não dá para esconder que a cidade se mobilizou e milhares de pessoas foram às ruas receber o prefeito Valmir de Francisquinho.