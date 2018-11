DESEMBARGADORA ACATA PEDIDO DO MP SOBRE AFASTAMENTO DE VARMIR FRANCISQUINHO

24/11/18 - 09:33:21

A desembargadora do Tribunal de Justiça de Sergpe, Elvira Maria de Almeida Silva acatou nesta sexta-feira (23), o pedido do Ministério Público Estadual sobre o afastamento do prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PR) e da posse da vice, Carminha Mendonça (PSC), no cargo de prefeita.

A decisão da desembargadora reforça a decisão da juíza Taiane Danusa Gusmão Barroso Sande, da 2ª Vara Cível de Itabaiana, que no último dia 19 determinou a posse de da vice-prefeita, Carminha.

Valmir continua afastado do cargo e impedido de frequentar as dependências da prefeitura e órgãos municipais.