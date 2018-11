Edvaldo e Rodrigo Maia debatem em Aracaju a partilha do Pré-sal

O deputado federal Fábio Reis (MDB), junto com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, o governador de Sergipe Belivaldo Chagas e outras autoridades sergipanas, cumpriram neste sábado (24) uma extensa agenda no estado de Sergipe.

Pela manhã, os parlamentares visitaram o prefeito da capital, Edvaldo Nogueira e debateram, principalmente, sobre o PLC 78/2018, que tramita no Senado e em breve deve ser pautado na Câmara. O projeto dispõe sobre a partilha de recursos oriundos do Pré-sal para os estados e municípios brasileiros de forma mais justa.

Em seguida, a comitiva seguiu para o município de Lagarto, cidade natal do deputado Fábio Reis, onde participou de almoço na residência do ex-prefeito e ex-deputado federal Jerônimo Reis, no povoado Brejo. “É uma satisfação enorme receber tantas autoridades importantes na minha querida cidade, assim como poder recepcioná-los e mostrar tantas potencialidades que Lagarto tem”, disse Fábio Reis.

Após o almoço, todos visitaram o Parque de Vaquejada das Palmeiras, local do 16º Potro do Futuro e Campeonato Nacional da Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha de Vaquejada. O evento é considerado um dos maiores campeonatos de vaquejada do País.