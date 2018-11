HOMEM É PRESO PELO 7º BPM POR AGREDIR MULHER A PAULADAS

24/11/18 - 06:52:46

Policiais militares do 7° Batalhão foram acionados nesta sexta-feira (23) para atender em uma ocorrência de agressão no conjunto Albano Franco, no município de Lagarto.

A vítima relatou aos policiais que foram até o local atender a ocorrência, que ela se encontrava em sua residência quando foi surpreendida com a presença de dois homens, que chegaram e iniciaram a agressão física desferindo tapas e pauladas, e em seguida fugiram.

De posse das informações e das características dos agressores, os militares saíram em busca tentando localizar os dois agressores, porém apenas um deles, o elemento identificado como Deide Ferreira de Lima que foi preso e encaminhado para a delegacia regional de Lagarto.

Com informações do Blog Espaço Militar