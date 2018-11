Jornalista e radialista Carlos Ferreira é homenageado pela Amese

24/11/18 - 07:18:53

O jornalista e radialista Carlos Ferreira, recebeu homenagem dos policiais militares de Sergipe, em reconhecimento pelo seu trabalho em defesa da categoria. A honraria foi entregue pelo sargento Vieira, integrante da AMESE, no estúdio A da Xodó, durante a apresentação do programa Jornal da Xodó, comandado por Ferreira, para todo estado de Sergipe. através da interligação de sete emissoras.

Ao receber a homenagem, Carlos Ferreira disse que ao defender a manutenção dos direitos dos militares, não fez mais do que sua obrigação, reafirmando seu compromisso com um jornalismo profissional, responsável e acima de tudo voltado para a defesa dos interesses de toda população. “Vamos continuar fazendo do rádio o menor caminho entre o povo e o poder”, disse.