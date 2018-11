POLÍCIA CIVIL PROCURA FORAGIDO ACUSADO DE FURTAR RESIDÊNCIAS

24/11/18 - 07:33:03

Informações sobre o acusado podem ser passadas pelo Disque-Denúncia 181 ou pelo aplicativo Disque Denúncia SE

A Delegacia de Roubos e Furtos (Derof) da Polícia Civil divulgou na tarde desta sexta-feira, 23, imagens de Eduardo Pereira Santana, acusado de diversos arrombamentos e furtos a residências na capital sergipana. Contra ele já há um mandado de prisão expedido e a polícia realiza buscas para localizá-lo.

Segundo a delegada Juliana Alcoforado, o acusado já vem sendo monitorado por meio das câmeras de segurança das residências e de locais vizinhos aos crimes. Em uma abordagem, Eduardo conseguiu fugir do cerco policial, mas foi recuperado R$ 300 mil em joias.

O acusado passou a agir armado e cometeu outro furto em uma residência no conjunto Sol Nascente, bairro Jabotiana. As buscas continuam e a Polícia Civil pede que informações e denúncias sejam passadas por meio do Disque-Denúncia da Polícia Civil, por meio do número 181; ou por meio do aplicativo Disque Denúncia SE.

Fonte e foto SSP