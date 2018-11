PSS ASSISTÊNCIA: PMA PUBLICA NOVO EDITAL DE CONVOCAÇÃO

24/11/18 - 07:46:56

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog), publicou, nesta sexta-feira, 23, o edital nº 12/2018, que convoca para inspeção de saúde e entrega de documentos, os candidatos aprovados, conforme regras previamente especificadas, no Processo Seletivo Simplificado da Secretaria Municipal da Assistência Social (PSS/Assistência).

O certame tem como objetivo preencher 40 vagas para função de Cuidador Social e formar um cadastro reserva com demais candidatos aptos a ocuparem o cargo em uma eventual necessidade. Os profissionais selecionados deverão atuar nos serviços de acolhimento institucional executados nas unidades da Assistência Social. Confira o edital com as listas dos convocados aqui .

De acordo com a publicação, os candidatos aprovados terão entre os dias 3 e 7 de dezembro para realizarem os procedimentos, das 8h às 12h, e das 13h30 às 16h, na Secretaria da Assistência Social, que fica instalada no Centro Administrativo Aloísio de Campos, localizado na rua Frei Luiz Canelo de Noronha, 42, no conjunto Costa e Silva.