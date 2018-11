Secretária recebe comunidade do Mosqueiro e debate soluções para a UBS Niceu Dantas

24/11/18 - 08:18:03

Na tarde desta sexta-feira, a secretária Waneska Barboza recebeu o vereador Seu Marcos e representantes da comunidade do povoado Mosqueiro, Zona de Expansão de Aracaju, para falar das condições de atendimento na Unidade Básica de Saúde (UBS) Niceu Dantas.

A secretária afirma que, apesar de ter dificuldades de encontrar um local adequado para instalar a unidade, e do imóvel atual não atender todas as necessidades da comunidade, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) não tem medido esforços para captar recursos para a construção de um novo imóvel.

“Além dessas dificuldades, nossa capacidade de adequação das atuais instalações é limitada, pois a legislação não permite que façamos obras em prédios que não são de propriedade da Prefeitura. Porém, hoje pela manhã, tivemos uma ótima notícia. A deputada estadual eleita, Maisa Mitidieri, veio confirmar que no próximo ano o deputado federal reeleito, Fábio Mitidieri, irá disponibilizar recursos, via emenda parlamentar, para a construção de uma nova UBS – uma vez que a gestão passada demoliu o antigo prédio e acabou perdendo os recursos para a reconstrução por causa da demora. Este é o primeiro passo para a reconstrução da sede própria, porém deixei bem claro aos representantes da comunidade que várias etapas ainda deverão ser seguidas para que essa verba seja garantida”, esclareceu Waneska.

Durante o encontro com a deputada estadual, também estiveram presentes o secretário da Juventude e Esporte de Aracaju, Jorge Araujo Filho, o coordenador do Projeto Anjos da Cidadania, Sávio Garcez, e outros representantes da comunidade do Mosqueiro.

Reconhecimento

Após todas as explicações dadas pela equipe da SMS, a secretária ainda incentivou a comunidade a trabalhar em conjunto com a Secretaria, a fim de encontrar um local mais apropriado para transferir a UBS, enquanto a verba parlamentar que será destinada à construção da unidade própria ainda não chega.

Com isso, o vereador Seu Marcos ressaltou a importância do diálogo mais próximo com a gestão. “Gostaria de agradecer a recepção da secretária Waneska e a toda sua equipe que nos recebeu esta tarde. Nossa reunião foi muito produtiva, pois os usuários puderam receber orientações para que ajudassem a encontrar um local que atendesse às normas da SMS e, com isso, houvesse a possibilidade de mudança na realidade das pessoas que são atendidas pela UBS. Gostaria de agradecer também aos moradores que aqui estiveram, ao lado dos Conselhos Local e Municipal de Saúde, que representaram bem a comunidade do Mosqueiro”, destacou.

Um dos conselheiros locais que participaram do encontro, Ubiraci Suassuna, reconheceu o esforço da gestão e afirmou que os demais representantes ficaram satisfeitos com as explicações dadas pela SMS. “Avaliamos esse encontro como muito positivo. A secretária foi muito receptiva e os esclarecimentos que ela nos deu foram muito bem feitos. Saímos daqui esclarecidos e satisfeitos. Como a própria secretária falou, vamos construir juntos essa mudança. Nossa comunidade, que chegou aqui desesperançosa, saiu acreditando que dias melhores virão”, comemorou.

Assessoria de Comunicação