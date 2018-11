TCE inaugura sala para facilitar atuação dos profissionais contábeis

24/11/18 - 08:27:12

O Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE) realizou na manhã desta sexta-feira, 23, a solenidade de inauguração da Sala CRC/SE, cujo nome é uma homenagem a uma das personalidades da Contabilidade Pública do Estado, Almir Pereira Biriba, ex-secretário-geral do TCE.

De acordo com o conselheiro Ulices Andrade, presidente da Corte de Contas, a abertura da Sala do Contador – a exemplo do que foi feito no início da gestão com a Sala do Advogado – é uma providência administrativa para facilitar o trabalho dos contadores, oferecendo-lhes um espaço próprio e reservado, com um serviço de apoio logístico para o melhor desenvolvimento de suas atividades profissionais na casa.

“Estou pessoalmente muito feliz e honrado em poder promover e participar de cerimônia tão representativa para os contadores, para os servidores desta Casa e para a própria sociedade sergipana. […] são os contadores que assinam e interagem tecnicamente com os processos dos gestores que têm suas contas examinadas pelo TCE no cumprimento das funções constitucionais desta Corte, que são a fiscalização e o controle da aplicação do dinheiro público”, discursou Ulices Andrade. ​

Para o presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe, Vanderson Melo, que é servidor do TCE, a inauguração da Sala entra para a história pela sua importância e servirá como um marco no reconhecimento da profissão. “A partir desta data, os profissionais de contabilidade que atuam no TCE/SE terão espaço de apoio e suporte para realizar as suas consultas a processos, relatórios e assuntos diversos relacionados aos seus clientes”, discursou Vanderson.

Ele destacou ainda que o novo espaço no Tribunal é para atender uma antiga reivindicação do CRC e que, além do conforto e localização privilegiada, será disponibilizado, de forma inédita e exclusiva, o acesso dos profissionais da contabilidade aos demonstrativos contábeis e informações originadas do Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade (Sagres). “Reafirmamos a nossa gratidão ao Tribunal de Contas, na pessoa do presidente Ulices Andrade, quanto à realização desse sonho de toda a classe contábil sergipana”, concluiu Vanderson Melo.

Na avaliação do vice-presidente do Conselho Federal de Contabilidade, Aécio Prado Dantas Júnior, a escolha do nome de Almir Pereira Biriba honra a categoria contábil. “Ele foi um profissional que dignificou bastante a classe contábil e também o Tribunal. Não poderia ter uma escolha mais apropriada porque ele foi um homem honrado, profissional sério e merecia esta homenagem”, disse Aécio, parabenizando o TCE por reconhecer a importância dos profissionais de contabilidade na produção das contas que são prestadas pelos órgãos jurisdicionados da Corte de Contas.

O filho do homenageado, Alberto Costa Neto, discursou em nome da família e agradeceu aos membros do CRC/SE pela indicação e ao Tribunal. “Esta homenagem é muito importante para a família, como forma de reconhecimento de todo esforço que ele fez pelo Estado e pelo Tribunal de Contas. Temos muito orgulho disto”, disse Alberto, que compareceu a solenidade ao lado da sua mãe Berta Costa e suas duas irmãs. ​

Homenageado

Almir Pereira Biriba nasceu em 11 de outubro de 1943, em Japaratuba, Sergipe, e faleceu no dia 24 de julho deste ano. Foi casado com Berta Costa Pereira, e teve três filhos: Alberto, Silvia e Rebeca.

Concluiu o curso de Técnico em Contabilidade no de 1967, e graduou-se em Ciências Contábeis em 1976, cujo registro no CRC/SE foi de número 1.834, em 1977. Após passar por diversos órgãos da Administração Pública, ingressou no Tribunal de Contas no dia 1º de julho de 1977, quando atuou em várias unidades técnicas, até chegar a ser secretário-geral, e se aposentou no dia 20 de fevereiro de 1991.

Aposentado, montou seu próprio escritório de contabilidade e esteve à frente dos serviços contábeis e de controle interno em diversos municípios sergipanos, sobretudo, de Boquim.

Presenças

Estiveram presentes no evento os conselheiros Carlos Alberto e Luiz Augusto, o procurador-geral do Ministério Público de Contas, João Augusto dos Anjos, os diretores Edson Brasil (Modernização e Tecnologia), Patrícia Verônica (Técnica) e Ana Stella Barreto (Controle Externo de Obras e Serviços), além dos familiares do homenageado, representantes de empresas de contabilidade pública e conselheiros do CRC.

Outras personalidades que compareceram a solenidade foram o presidente do Sindicato dos Contabilistas do Estado de Sergipe (Sindicont/SE), Élson Amorim, e o presidente da Associação dos Contabilistas de Estância e Região Sul, Genivaldo Conceição.

Fonte e foto assessoria