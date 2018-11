ÁREAS DE RISCO EM LAGARTO MAPEADAS PELA CPRM E CEMADEM

25/11/18 - 08:00:27

Esta semana, equipe técnica da Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais (CPRM) esteve com membros da Defesa Civil de Lagarto para realizar o mapeamento dos pontos de risco do município. Foram visitados a barragem, os conjuntos João Nogueira e Júlia Nogueira, os bairros Loiola e o Loiola 2, onde duas casas já foram prejudicadas por causa da chuva. A CPRM é vinculada ao Ministério de Minas e Energia com as atribuições de Serviço Geológico do Brasil.

De acordo com o geólogo João da Mata, a partir desse mapeamento será gerado um relatório detalhado e enviado para a Coordenadoria Nacional da CPRM e para o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemadem), órgão responsável pelo monitoramento de desastres naturais.

“O detalhamento dos relatórios será passado para a Prefeitura de Lagarto. Essa documentação é necessária para o desenvolvimento dos seus planos de trabalho”, explicou.

Para o diretor do Departamento Estadual de Proteção e Defesa Civil (DEPEC) da Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social (Seidh), tenente coronel Alexandre José, o serviço do CPRM tem grande importância para que a Defesa Civil Estadual tenha subsídios e conheça efetivamente quais são os riscos de desastres nos municípios sergipanos.

“Com esse trabalho técnico e fundamentado, temos como nos planejar e elaborar melhor os planos de contingência para prevenir e aperfeiçoar o atendimento à população sergipana”, disse.

Fonte e foto assessoria