DUPLA PRESA SUSPEITA DE TRÁFICO DE DROGAS NO SIQUEIRA CAMPOS

25/11/18 - 07:02:37

Em ações realizadas neste sábado, 24, no Bairro Siqueira Campos, na zona oeste de Aracaju, policiais do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam) prenderam Thiago Vinícius Marinho, de 20 anos, e Karine Santos Silva, de 23, suspeitos de tráfico ilícito de drogas.

Thiago Vinícius foi flagrado com drogas no início da manhã, na localidade conhecida como Invasão do Hospital Santa Izabel, no Siqueira Campos. Com ele, as equipes do Getam apreenderam 25 papelotes de substância semelhante à maconha, sete pinos de substância semelhante à cocaína e três celulares.

Posteriormente, no período da tarde, o Grupamento Tático recebeu a informação de que Karine Santos estaria comercializando drogas, na Rua Rio Grande do Sul. Os PMs passaram a monitorar o caso, e localizaram a suspeita com uma bolsa contendo uma pequena quantidade de maconha. Ao ser questionada sobre a droga, ela confessou que havia comprado para revender e ganhar algum dinheiro, e que o restante do material se encontrava em sua residência. Os policiais foram até o local indicado e apreenderam 370 gramas de maconha, divididas em 17 trouxas, além de 12 pinos de cocaína e dois rolos de papel alumínio.

Os dois casos foram encaminhados à Delegacia Plantonista Sul.

Fonte e foto PM