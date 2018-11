Noite de glamour para os jornalistas na entrega da 4ª edição do Prêmio Sincor de Jornalismo

Com o apoio institucional do Sindicato dos Jornalistas do Estado de Sergipe (SINDIJOR-SE) foi realizada na noite da quinta-feira (22), no Camp Perrin Eventos, no Bairro Coroa do Meio, zona sul de Aracaju, a entrega do Prêmio Sincor de Jornalismo, promovido pelo Sindicato dos Corretores de Seguros de Sergipe (Sincor-SE).

Em sua 4º edição, o Prêmio Sincor de Jornalismo premiou os melhores trabalhos jornalísticos nas categorias radiojornalismo, telejornalismo, webjornalismo, impresso e universitário.

O vice-presidente do SINDIJOR, Edmilson Brito, discursou representando o presidente Paulo Sousa. Ele reconheceu a importância do prêmio, bem como o esforço de o Sincor realizá-lo mesmo em época de crise.

“Somos parceiros do Prêmio Sincor de Jornalismo que em todos os anos tem sido realizado com muito brilhantismo e profissionalismo. Parabéns a diretoria do Sincor, ao presidente Érico Melo e, neste ano, em especial, mesmo quando todos falam em crise o Sincor não se furtou em manter o prêmio para homenagear a nós jornalistas pelo trabalho incansável de produzir boa informação e de sermos espaço para o contraditório, como pilares da democracia tanto aviltada em tempos atuais”, destacou Edmilson.

O vice-presidente enalteceu a determinação dos jornalistas em participar dos prêmios, salientando que o mais importante do que a participação, é a contribuição que todos deram na produção de matérias de interesse da sociedade.

“Não tivemos ganhadores e perdedores, tivemos vitoriosos e combativos jornalistas, dignos de aplausos e merecedores das devidas horarias pela participação neste Prêmio Sincor de Jornalismo. Alguns receberam a comenda e os demais já têm o reconhecimento da sociedade pela prática cotidiana do exercício profissional”, concluiu.

O presidente do Sincor, Érico Melo, agradeceu o apoio do SINDIJOR e destacou a importância dos jornalistas para a profissão de corretor de seguros.

“As reportagens tem melhorado a cada ano de prêmio e os jornalistas, sem sobra de dúvidas, são importantes para dar publicidade as nossas ações e ajudar a esclarecer à sociedade sobre o papel dos seguros e das seguradoras. O meu agradecimento a esses grandes profissionais e ao SINDIJOR, grande parceiro na realização deste prêmio”, reconheceu.

Confira os jornalistas premiados em cada categoria.

Universitário:

Mariane Marques, rede xodó,

Webjornalismo:

1º lugar – Tayná Ferreira

2º lugar – Anderson Machado

3º lugar – Milton Alves Júnior

Impresso:

1º lugar – Milton Alves Junior

2º lugar – Barroso Guimarães

3º lugar – Milton Alves Júnior

Radiojornalismo:

1º lugar – Juliana Almeida

2º lugar – Barroso Guimarães

3º lugar – Edcarlos Queiroz

Telejornalismo:

1º lugar – Rafael Carvalho (repórter) e João Augusto (produtor)

2º lugar – Carla Suzanne (repórter) e Ana Paula Correia (produtora)

3º lugar – Leonardo Barreto (repórter) e Hivy Rafaella (produtora)

Foram Classificados para o Prêmio Nacional da Fenacor – Federação Nacional dos Corretores: Juliana Almeida e Barroso Guimarães, na categoria radiojornalismo; Rafael Carvalho, na categoria telejornalismo, e Márcio Rocha, na categoria especial Fenacor 50 anos.

Fonte e foto Sindijor