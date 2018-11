ABRAz Sergipe realizará Bingo e Bazar no dia 01 de dezembro

26/11/18 - 10:56:59

No dia 01 de dezembro, a Associação Brasileira de Alzheimer em Sergipe (ABRAz/Sergipe) realizará um Bingo e um Bazar com o intuito de arrecadar fundos para a instituição. O evento beneficente tem início a partir das 14h, e será realizado na sede do Instituto Gbarbosa.

Produtos como roupas, calçados, acessórios, livros, e itens da instituição estarão disponíveis no evento que também contará com sorteios de brindes. As peças custam a partir de R$ 3.

A animação da festa fica por conta do cantor Jair Almeida, que irá embalar o público no ritmo da seresta. A entrada é franca e para participar dos sorteios os interessados poderão adquirir os tickets com os voluntários da ABRAz ou no próprio dia do evento.

Mais informações nas redes sociais da ABRAz Sergipe (Facebook e Instagram) ou através dos telefones (79) 3042-2056 ou 99975-8256.

Yago de Andrade/Ascom ABRAz Sergipe