Abertura do Natal Iluminada terá chegada de “Papai Noel”

26/11/18 - 13:08:15

Quando as luzes do calçadão da João Pessoa e da praça Fausto Cardoso forem acesas na próxima sexta-feira, 30, uma figura ilustre contracenará com toda a beleza da decoração do Natal Iluminado, promovido pela Prefeitura de Aracaju, Fecomércio, CDL e entidades do comércio: Papai Noel.

O ‘Bom Velhinho’ é presença garantida por parte da CDL/Aracaju e da FCDL/Sergipe que vão bancar a presença durante os 24 dias de dezembro, durante a programação do Natal Iluminado, a ser inaugurado na próxima sexta, a partir das 17h30min.

Antes porém, segundo Brenno Barreto, que preside a CDL, o “Bom Velhinho’ irá desfilar em carro aberto cedido pelo Corpo de Bombeiros de Sergipe. Ele sairá da Colina do Santo Antonio, a partir das 16h.

“Papai Noel vai passar pelas ruas do bairro Sano Antonio, chegará ao Centro onde também visitará a localidade até chegar à praça Gal. Valadão por volta das cinco e meia da tarde. Lá será recebido pelo prefeito Edvaldo Nogueira, clientes, crianças, lojista e nós que fazemos parte das entidades do comércio da cidade”, pontua Breno.

Alteração – Este ano, conforme o presidente da FCDL/Sergipe, Edivaldo Cunha, o Papai Noel vai receber as crianças e clientes do centro comercial da cidade em sua casinha, especialmente preparada para ele. Só que com uma alteração.

“Geralmente ele ficava na confluência dos calçadões da Laranjeiras com João Pessoa. Este ano a rua vai ganhar uma decoração especial e a casinha do Bom Velhinho ficará na praça Fausto Cardoso, local de toda a programação natalina montada pela Fecomércio em parceria com o poder público e entidades privadas”, sentencia Cunha.

A programação inclui além da decoração de Natal e iluminação de vários locais, também várias atrações culturais que se apresentarão durante todo o mês de dezembro indo até 06 de janeiro de 2019. Papai Noel ficará em seu trono até o dia 24 de dezembro, véspera de feriado.

Da assessoria