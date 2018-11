Agora o povo de Tanque Novo em Glória não vai mais tomar banho de cuia

O deputado estadual Moritos Matos (Rede) luta desde que assumiu o cargo como parlamentar na Assembleia Legislativa de Sergipe – Alese – para que os cidadãos do Povoado Tanque Novo, localizado no município de Nossa Senhora da Glória, possam realizar o sonho de ter água nas torneiras. E para que esse sonho virasse realidade o deputado Matos correu atrás. “Fui ao povoado diversas vezes desde o ano passado. E a população queria parar de depender dos carros pipas e eu levei essa demanda para o diretor da Companhia de Saneamento de Sergipe – Deso –. Durante esse período conversei com três diretores, também falei com o governador Belivaldo Chagas e essa luta não foi em vão. Em breve esse povo terá água nas torneiras”, relata o parlamentar.

Segundo a dona de casa, Maria Bizerra dos Santos, 68 anos, que reside no Povoado há nove anos a situação de falta de água é constante. “Tem cinco meses que não sai uma gota de água da minha torneira. Eu tomo banho com balde. Isso, porque uma filha traz água dentro das garrafas de refrigerante. Nós queremos água e eu espero que logo possa abrir minha torneira e ter água”, revela Maria.

E de acordo com o deputado Matos, a Deso instalou duas bombas para que a água chegue a todas as casas do Povoado. E o funcionário público Gilvânio Gomes agradece o empenho do parlamentar. “Ele não desistiu do nosso povo, lutou incansavelmente para que a situação fosse resolvida. Agora minha filha não precisará tomar banho na escola, nem eu terei que ir tomar banho na cidade, as minhas fruteiras não vão morrer, porque teremos nossa água. Não vamos mais depender de carros pipas que abastecem o povoado de 15 em 15 dias”, conta Gilvânio.

A obra da Deso deve ser inaugurada até a próxima semana. “As bombas já foram instaladas, um poste será colocado e em menos de uma semana o serviço será concluído e a água chegará até a casa das pessoas. Agradeço ao diretor-presidente Jethro Duarte Moreira, ao governador Belivaldo Chagas e ao povo de Glória que confiou em mim, porque eu não desistiria deles nunca. Que bom que os engenheiros da Deso encontraram uma solução para este problema e o povo de Tanque Novo não vai sofrer mais. Eles terão o prazer de tomar banho de chuveiro e não de cuia”, enfatiza Matos.

